Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7437 EUR   1.8658 RUR   0.0296 GBR   2.124 TRY   0.4661

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.28 Brent   52.19

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 14° 16 Мар 13° 17 Мар 12°

Внешняя политика 13.03.2017 17:05

Азербайджан выдвинул кандидатуру посла в РФ на пост гендиректора ЮНЕСКО - МИД

Кандидатура посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль оглы выдвинута республикой на пост генерального директора Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» пресс-секретарь МИД Хикмет Гаджиев.

«В связи с завершением срока деятельности действующего гендиректора Ирины Боковой, согласно процедурам ЮНЕСКО на это место мы выдвинули кандидатуру Полада Бюльбюль оглы», - отметил Х.Гаджиев.

По его словам, в Баку верят, что П.Бюльбюль оглы внесет вклад в поощрение целей и задач ЮНЕСКО.

«Его кандидатура официально внесена Азербайджаном на рассмотрение Исполнительного совета ЮНЕСКО. Выборы пройдут осенью этого года»,- отметил он.

Х.Гаджиев отметил, что П.Бюльбюль оглы, всю жизнь связан с культурой, искусством и наукой: композитор, певец, актер и ученый, длительное время занимавший пост министра (культуры Азербайджана - ИФ), один из учредителей ТЮРКСОЙ (международная организация, объединяющая тюркоязычные страны, позиционирующая «сотрудничество между тюркскими народами для сохранения, развития и передачи будущим поколениям общих материальных и культурных памятников тюркских народов»). "Он также обладает ценным дипломатическим опытом", - добавил пресс-секретарь.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЮЛЬБЮЛЬОГЛЫ, ЮНЕСКО, КАНДИДАТУРА

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]