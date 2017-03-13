Азербайджан выдвинул кандидатуру посла в РФ на пост гендиректора ЮНЕСКО - МИД

Кандидатура посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль оглы выдвинута республикой на пост генерального директора Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» пресс-секретарь МИД Хикмет Гаджиев.

«В связи с завершением срока деятельности действующего гендиректора Ирины Боковой, согласно процедурам ЮНЕСКО на это место мы выдвинули кандидатуру Полада Бюльбюль оглы», - отметил Х.Гаджиев.

По его словам, в Баку верят, что П.Бюльбюль оглы внесет вклад в поощрение целей и задач ЮНЕСКО.

«Его кандидатура официально внесена Азербайджаном на рассмотрение Исполнительного совета ЮНЕСКО. Выборы пройдут осенью этого года»,- отметил он.

Х.Гаджиев отметил, что П.Бюльбюль оглы, всю жизнь связан с культурой, искусством и наукой: композитор, певец, актер и ученый, длительное время занимавший пост министра (культуры Азербайджана - ИФ), один из учредителей ТЮРКСОЙ (международная организация, объединяющая тюркоязычные страны, позиционирующая «сотрудничество между тюркскими народами для сохранения, развития и передачи будущим поколениям общих материальных и культурных памятников тюркских народов»). "Он также обладает ценным дипломатическим опытом", - добавил пресс-секретарь.

Ф.Исазаде