НГДУ Бибиэйбатнефть в 2016г увеличило добычу нефти на 0,6%, газа – на 12%

Нефтегазодобывающее управление (НГДУ) «Биби-Эйбатнефть» компании SOCAR в 2016 году с месторождения Биби-Эйбат добыло 118 тыс. тонн нефти и 17,1 млн кубометров газа, отмечается в информации на сайте SOCAR

Как сообщалось, в 2015 году НГДУ «Биби-Эйбатнефть» добыло 117,301 тыс. тонн нефти и 15,285 млн кубометров газа. Таким образом, в 2016 году НГДУ увеличило добычу нефти на 0,6%, газа – на 11,8%.

Годовой прогноз по добыче нефти по НГДУ в 2016 году выполнен на 104,4%, по газодобыче – на 127,3%.

«По нынешним оценкам, остаточные запасы месторождения Биби-Эйбат составляют 8 млн тонн нефти. С учетом этого, принято решение о бурении новой поисково-исследовательской скважины на более глубокие пласты», - отмечается в сообщении.

Также в этом году НГДУ «Биби-Эейбатнефть» планирует пробурить 4 наклонные скважины, вернуть из бездействующего фонда в действующий 8 скважин, осуществить реконструкцию и ввести в эксплуатацию центральный пункт сбора нефти, осуществить капитальный ремонт 10 объектов и очистить 2 га нефтезагрязненных земель

Месторождение Биби-Эйбат является одним из старейших в Азербайджане, эксплуатация которого осуществляется более 100 лет. Разработка месторождения начата с 1871 года.

Н.Аббасова