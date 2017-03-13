НАТО планирует организовать встречу руководителей стран-членов альянса в конце мая - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в понедельник заявил, что руководство альянса намеревается в конце мая провести встречу, в которой примут участие лидеры стран-членов альянса и главы правительств этих стран.
"У нас будет встреча глав государств и правительств в Брюсселе в конце мая. Эта встреча будет проходить вместе со встречей "группы семи" в Италии, может быть, сразу после нее, но мы пока не можем объявить точную дату", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.
Й.Столтенберг уточнил, что речь идет не о полноценном саммите НАТО, а о мероприятии, посвященному открытию нового здания штаб-квартиры организации, причем на встрече должны будут присутствовать президент США Дональд Трамп и новый президент Франции.
"Мы проведем рабочую встречу, где мы обсудим то, как НАТО адаптируется к новым вызовам в сфере безопасности", - сказал он, добавив, что также на повестке дня будут распределение расходов, оборонные инвестиции и увеличение эффективности финансовых затрат НАТО.
По словам Й.Столтенберга, кроме этого, "в начале апреля планируется провести встречу министров иностранных дел НАТО", что станет "важным этапом" в подготовке к встрече глав государств и правительств стран-членов альянса в мае.
Генсек добавил, что он в числе других представителей стран НАТО на следующей неделе отправится в Вашингтон на конференцию международной коалиции против группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). На этой конференции также будет обсуждаться встреча в мае, добавил Й.Столтенберг.
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