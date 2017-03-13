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Дальнее зарубежье 13.03.2017 19:03

Высокопоставленные представители администрации США проведут в Эрбиле переговоры с главой Иракского Курдистана

Спецпредставитель президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с террористической группировкой ИГИЛ (запрещена в РФ - ИФ) Бретт Макгурк и командующий международной операцией против ИГИЛ в Ираке и Сирии американский генерал-лейтенант Стивен Таунсенд прибыли в понедельник в Эрбиль для встречи с главой Иракского Курдистана Масудом Барзани.

Высокопоставленных представителей американской администрации сопровождает посол США в Ираке Дуглас Силлиман.

Как сообщает курдская телерадиокомпания "Рудау" со ссылкой на главу МИД регионального правительства Иракского Курдистана Фалаха Мустафу, американские представители и М.Барзани обсудят отношения между США и Иракским Курдистаном, между Багдадом и Эрбилем (административный центр Иракского Курдистана - ИФ) и ряд других вопросов.

"Рудау" напоминает, что возглавляемая США международная коалиция оказывает поддержку операции иракской армии и курдским ополченцам - пешмерга - по освобождению второго по величине города страны Мосула от боевиков ИГИЛ.

Американские военные в Ираке обучают и оказывают иную помощь членам пешмерга.

На следующей неделе в Вашингтоне состоится встреча на уровне министров иностранных дел 68 стран-участниц международной антиигиловской коалиции.

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Тэги: ИРАК, КУРДИСТАН, США, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]