Высокопоставленные представители администрации США проведут в Эрбиле переговоры с главой Иракского Курдистана

Спецпредставитель президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с террористической группировкой ИГИЛ (запрещена в РФ - ИФ) Бретт Макгурк и командующий международной операцией против ИГИЛ в Ираке и Сирии американский генерал-лейтенант Стивен Таунсенд прибыли в понедельник в Эрбиль для встречи с главой Иракского Курдистана Масудом Барзани.
Высокопоставленных представителей американской администрации сопровождает посол США в Ираке Дуглас Силлиман.
Как сообщает курдская телерадиокомпания "Рудау" со ссылкой на главу МИД регионального правительства Иракского Курдистана Фалаха Мустафу, американские представители и М.Барзани обсудят отношения между США и Иракским Курдистаном, между Багдадом и Эрбилем (административный центр Иракского Курдистана - ИФ) и ряд других вопросов.
"Рудау" напоминает, что возглавляемая США международная коалиция оказывает поддержку операции иракской армии и курдским ополченцам - пешмерга - по освобождению второго по величине города страны Мосула от боевиков ИГИЛ.
Американские военные в Ираке обучают и оказывают иную помощь членам пешмерга.
На следующей неделе в Вашингтоне состоится встреча на уровне министров иностранных дел 68 стран-участниц международной антиигиловской коалиции.
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