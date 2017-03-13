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Внутренняя политика 13.03.2017 17:42

Президент Алиев наградил Новруза Мамедова орденом «Шараф»

Президент Ильхам Алиев наградил заместителя главы Администрации президента, завотдела по внешним связям Новруза Мамедова орденом «Шараф» (Честь), сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Н.Мамедов удостоен ордена "за плодотворную деятельность в сфере укрепления внешних связей Азербайджана".

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МАМЕДОВ, ОРДЕН, НАГРАДА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]