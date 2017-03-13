Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7437 EUR   1.8658 RUR   0.0296 GBR   2.124 TRY   0.4661

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.28 Brent   52.19

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 14° 16 Мар 13° 17 Мар 12°

Дальнее зарубежье 13.03.2017 19:17

В Минске заявляют, что рассматривают Германию как ключевого партнера в ЕС

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявляет, что республика считает Германию ключевым партнером в Европейском союзе.

"Беларусь рассматривает Германию как ключевого партнера в Евросоюзе", - сказал В.Макей, встречаясь в понедельник в Минске с государственным министром по европейским делам МИД ФРГ Михаэлем Ротом.

Глава белорусского МИД отметил, что в республике понимают, что Белоруссия не занимает первое место в повестке дня Германии, но уверены в расширении взаимодействия.

В.Макей подчеркнул, что Белоруссия заинтересована в развитии отношений с Германией по всем направлениям.

Стороны обменялись поздравительными посланиями по случаю 25-летней годовщины установления дипломатических отношений.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ГЕРМАНИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Белоруссия заинтересована в налаживании прямого диалога между ЕС и ЕАЭС - глава МИД

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]