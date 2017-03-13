В Минске заявляют, что рассматривают Германию как ключевого партнера в ЕС

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявляет, что республика считает Германию ключевым партнером в Европейском союзе.

"Беларусь рассматривает Германию как ключевого партнера в Евросоюзе", - сказал В.Макей, встречаясь в понедельник в Минске с государственным министром по европейским делам МИД ФРГ Михаэлем Ротом.

Глава белорусского МИД отметил, что в республике понимают, что Белоруссия не занимает первое место в повестке дня Германии, но уверены в расширении взаимодействия.

В.Макей подчеркнул, что Белоруссия заинтересована в развитии отношений с Германией по всем направлениям.

Стороны обменялись поздравительными посланиями по случаю 25-летней годовщины установления дипломатических отношений.