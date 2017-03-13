Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7437 EUR   1.8658 RUR   0.0296 GBR   2.124 TRY   0.4661

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.28 Brent   52.19

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 14° 16 Мар 13° 17 Мар 12°

Макроэкономика 13.03.2017 17:59

Центробанк Азербайджана сохранил учетную ставку на уровне 15% с учетом наблюдающихся положительных трендов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) принял решение сохранить учетную на уровне 15%, отмечается в сообщении банка.

"С учетом первичных положительных трендов, наблюдающихся в макроэкономической сфере и формирования новых ожиданий, правление Центрального банка приняло решение сохранить учетную на существующем уровне в 15%", - отмечается в сообщении.

Кроме этого, сохранены нижний (12%) и верхний (18%) пороги процентного коридора.

Согласно сообщению, правление ЦБА приняло данное решение на заседании 10 марта. На заседании были обсуждены последние макроэкономические процессы, факторы, влияющие на инфляцию, меры по управлению этими факторами и ход реализации денежной политики.

Участники заседания отметили рост цены на нефть в прошедший период текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снижение среднемесячного ненефтяного импорта по сравнению со среднемесячным ненефтяным импортом последнего квартала прошлого года, и, как итог, начало тенденций к равновесию счета текущих операций платежного баланса и их положительное влияние на макроэкономическую стабильность.

А.Азизов, А.Ахундов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СТАВКА, УЧЕТНАЯ, СОХРАНЕНИЕ


Похожие новости


Центробанк Азербайджана не исключает повышения учетной ставки в 2017г Учетная ставка в Азербайджане с 14 сентября составляет 15% Центробанк Азербайджана повысил учетную ставку до 15% с 9,5% Центробанк Азербайджана с 8 августа повышает учетную ставку до 9,5% с 7% Центробанк Азербайджан сохранил учетную ставку на уровне 7% Центробанк Азербайджана повысил учетную ставку до 7% с 5%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]