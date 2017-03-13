Центробанк Азербайджана сохранил учетную ставку на уровне 15% с учетом наблюдающихся положительных трендов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) принял решение сохранить учетную на уровне 15%, отмечается в сообщении банка.
"С учетом первичных положительных трендов, наблюдающихся в макроэкономической сфере и формирования новых ожиданий, правление Центрального банка приняло решение сохранить учетную на существующем уровне в 15%", - отмечается в сообщении.
Кроме этого, сохранены нижний (12%) и верхний (18%) пороги процентного коридора.
Согласно сообщению, правление ЦБА приняло данное решение на заседании 10 марта. На заседании были обсуждены последние макроэкономические процессы, факторы, влияющие на инфляцию, меры по управлению этими факторами и ход реализации денежной политики.
Участники заседания отметили рост цены на нефть в прошедший период текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снижение среднемесячного ненефтяного импорта по сравнению со среднемесячным ненефтяным импортом последнего квартала прошлого года, и, как итог, начало тенденций к равновесию счета текущих операций платежного баланса и их положительное влияние на макроэкономическую стабильность.
А.Азизов, А.Ахундов
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