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Внешняя политика 13.03.2017 18:01

В Баку состоялась рабочая встреча с группой экспертов НАТО

Рабочая встреча с группой экспертов НАТО по выполнению части документов «Процесс Планирования и Анализа» (ППА) и «План Действий Индивидуального Партнерства» (ПДИП), касающихся Министерства обороны Азербайджана состоялась в понедельник в Баку.

«В ходе встречи были обсуждены реформы, проводимые в сфере обороны, сотрудничество с НАТО и странами-партнерами, выполнение целей и обязательств по программам ППА и ПДИП»,- говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Отмечается, что участники встречи также рассмотрели совместный план военного образования и обучения между Азербайджаном и НАТО, деятельности, проводимые в рамках Концепции Оперативных Возможностей (КОВ) и вклад азербайджанских миротворцев в небоевую миссию «Решительная поддержка» в Афганистане.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, НАТО, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]