В Баку состоялась рабочая встреча с группой экспертов НАТО

Рабочая встреча с группой экспертов НАТО по выполнению части документов «Процесс Планирования и Анализа» (ППА) и «План Действий Индивидуального Партнерства» (ПДИП), касающихся Министерства обороны Азербайджана состоялась в понедельник в Баку.
«В ходе встречи были обсуждены реформы, проводимые в сфере обороны, сотрудничество с НАТО и странами-партнерами, выполнение целей и обязательств по программам ППА и ПДИП»,- говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.
Отмечается, что участники встречи также рассмотрели совместный план военного образования и обучения между Азербайджаном и НАТО, деятельности, проводимые в рамках Концепции Оперативных Возможностей (КОВ) и вклад азербайджанских миротворцев в небоевую миссию «Решительная поддержка» в Афганистане.
Ф.Исазаде
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