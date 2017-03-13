В Баку состоялась рабочая встреча с группой экспертов НАТО

Рабочая встреча с группой экспертов НАТО по выполнению части документов «Процесс Планирования и Анализа» (ППА) и «План Действий Индивидуального Партнерства» (ПДИП), касающихся Министерства обороны Азербайджана состоялась в понедельник в Баку.

«В ходе встречи были обсуждены реформы, проводимые в сфере обороны, сотрудничество с НАТО и странами-партнерами, выполнение целей и обязательств по программам ППА и ПДИП»,- говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Отмечается, что участники встречи также рассмотрели совместный план военного образования и обучения между Азербайджаном и НАТО, деятельности, проводимые в рамках Концепции Оперативных Возможностей (КОВ) и вклад азербайджанских миротворцев в небоевую миссию «Решительная поддержка» в Афганистане.

Ф.Исазаде