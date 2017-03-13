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Внешняя политика 13.03.2017 18:30

Азербайджан и Великобритания построили конструктивный диалог, заявляют в Баку

Азербайджан и Великобритания построили крепкий и конструктивный диалог, убежден глава азербайджанского МИД Эльмар Мамедъяров.

Э.Мамедъяров и глава внешнеполитического ведомства Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон обменялись поздравительными письмами по случаю 25-летия установления дипломатических отношений.

«Азербайджан и Великобритания за годы сотрудничества смогли построить приносящую взаимную пользу народам двух стран крепкий и конструктивный диалог. Обе страны продолжают тесное сотрудничество в защите международного мира и безопасности»,- говорится в послании Э.Мамедъярова.

Азербайджанский министр также выразил уверенность, что двусторонние политические отношения и межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству, а также новые форматы диалога между Азербайджаном и Великобританией будут служить углублению взаимоотношений двух стран.

Б.Джонсон, в свою очередь, отметил, что Лондон за прошедшие 25 лет придавал особое значение сотрудничеству с Азербайджаном.

«2017 год является значимым с точки зрения двустороннего сотрудничества»,- отметил Б.Джонсон.

По его словам, Великобритания довольна уровнем сотрудничества с Азербайджаном в сфере энергетики.

Он также подчеркнул, что Лондон поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]