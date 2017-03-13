Азербайджан и Великобритания построили конструктивный диалог, заявляют в Баку

Азербайджан и Великобритания построили крепкий и конструктивный диалог, убежден глава азербайджанского МИД Эльмар Мамедъяров.
Э.Мамедъяров и глава внешнеполитического ведомства Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон обменялись поздравительными письмами по случаю 25-летия установления дипломатических отношений.
«Азербайджан и Великобритания за годы сотрудничества смогли построить приносящую взаимную пользу народам двух стран крепкий и конструктивный диалог. Обе страны продолжают тесное сотрудничество в защите международного мира и безопасности»,- говорится в послании Э.Мамедъярова.
Азербайджанский министр также выразил уверенность, что двусторонние политические отношения и межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству, а также новые форматы диалога между Азербайджаном и Великобританией будут служить углублению взаимоотношений двух стран.
Б.Джонсон, в свою очередь, отметил, что Лондон за прошедшие 25 лет придавал особое значение сотрудничеству с Азербайджаном.
«2017 год является значимым с точки зрения двустороннего сотрудничества»,- отметил Б.Джонсон.
По его словам, Великобритания довольна уровнем сотрудничества с Азербайджаном в сфере энергетики.
Он также подчеркнул, что Лондон поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта.
Ф.Исазаде
ЦБА допускает замедление инфляции по итогам 2017г до однозначного уровня
Центробанк Азербайджана сохранил учетную ставку на уровне 15% с учетом наблюдающихся положительных трендов
Азербайджанские банки предлагают внести изменения в налогообложение доходов по кредитам
Гражданин Ирана пытался незаконно вывезти из Азербайджана 55 кг пиявок
На Каспии найдено тело, возможно, еще одного из пропавших в декабре азербайджанских нефтяников
Азербайджанская полиция изъяла более 2 кг героина у жителя Сумгайыта
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
В Верховной Раде говорят о задержании 30 участников транспортной блокады Донбасса
Президент Сирии возложил на Запад ответственность за поддержку терроризма
Блокада Донбасса наносит удар экономике Украины - представитель президента в Раде
Я в восторге от Азербайджанской кухни – посол Латвии в Баку
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
В Азербайджане продолжаются празднования Международного женского дня. Фоторепортаж
Нидерланды придают важность строительству ЮГК, - Посол Нидерландов в Азербайджане Онно Керверс
В Баку прошел круглый стол «О работе по поддержке российских соотечественников в Азербайджане»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»