ЦБА допускает замедление инфляции по итогам 2017г до однозначного уровня

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) допускает замедление среднегодовой инфляции по итогам 2017 года до однозначного уровня, отмечается в сообщении ЦБА.
«В зависимости от эффективности применения принятых рамок макроэкономической политики, продолжения положительных трендов в платежном балансе и на валютном рынке созданы условия для достижения однозначного уровня инфляции к концу текущего года», - сказано в сообщении.
ЦБА отмечает, что в 2017 году принял ряд решений для повышения гибкости курсового режима.
«Применение нового механизма проведения валютного аукциона, отмена маржи при установлении банками обменного курса по иностранным валютам оказали балансирующее влияние на валютный рынок», - говорится в сообщении.
Согласно сообщению ЦБА, в прошедший период текущего года наблюдался тренд к укреплению национальной валюты, что обусловило улучшение инфляционных ожиданий.
«На фоне этих процессов в феврале 2017 года наблюдалось снижение темпов инфляции по сравнению с предыдущим месяцем», - отмечается в сообщении.
По данным Госкомстата Азербайджана, среднегодовая инфляция в стране в 2016 году составила 12,4% против 4% в 2015 году, среднегодовой рост цен по итогам января 2017 года составил 11,9%.
Правительство Азербайджана на 2017 год прогнозирует среднегодовую инфляцию на уровне 7,3%.
А.Ахундов
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