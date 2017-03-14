Посольство Украины в Лондоне просит британского лорда объяснить заявления о статусе Крыма

Посольство Украины в Великобритании обратилось в офис британского лорда Ричарда Белфа по поводу сделанного его заявления о статусе Крыма, распространенного российскими СМИ.

"Посольство связалось с офисом лорда Белфа, чтобы данное заявление было или подтверждено, или опровергнуто как ложное", - говорится в заявлении посольства Украины.

Согласно заявлению на сайте посольства, украинские дипломаты приняли к сведению заявления Р.Белфа, который утверждает, что "Крым является исторической частью России", и что Москва "исполнила волю крымчан, вернув себе полуостров".

В посольстве заявили, что цивилизованный мир, в том числе все ведущие международные организации, признали тот факт, что Россия аннексировала Крым, где в настоящее время нарушает права человека, стремясь уничтожить самобытность украинцев и крымских татар.

Одновременно посольство выразило признательность правительству Великобритании за политические и дипломатические усилия, направленные на противодействие России, напомнив о заявлениях премьер-министра Терезы Мэй и министра иностранных дел Бориса Джонсона в поддержку территориальной целостности Украины и продлении санкций против РФ.

"Дипломатическая служба Украины будет продолжать все свои усилия, чтобы дать отпор кремлевской пропаганде, которая активно распространяется в западных обществах", - заявили авторы.