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СНГ 14.03.2017 15:04

Посольство Украины в Лондоне просит британского лорда объяснить заявления о статусе Крыма

Посольство Украины в Великобритании обратилось в офис британского лорда Ричарда Белфа по поводу сделанного его заявления о статусе Крыма, распространенного российскими СМИ.

"Посольство связалось с офисом лорда Белфа, чтобы данное заявление было или подтверждено, или опровергнуто как ложное", - говорится в заявлении посольства Украины.

Согласно заявлению на сайте посольства, украинские дипломаты приняли к сведению заявления Р.Белфа, который утверждает, что "Крым является исторической частью России", и что Москва "исполнила волю крымчан, вернув себе полуостров".

В посольстве заявили, что цивилизованный мир, в том числе все ведущие международные организации, признали тот факт, что Россия аннексировала Крым, где в настоящее время нарушает права человека, стремясь уничтожить самобытность украинцев и крымских татар.

Одновременно посольство выразило признательность правительству Великобритании за политические и дипломатические усилия, направленные на противодействие России, напомнив о заявлениях премьер-министра Терезы Мэй и министра иностранных дел Бориса Джонсона в поддержку территориальной целостности Украины и продлении санкций против РФ.

"Дипломатическая служба Украины будет продолжать все свои усилия, чтобы дать отпор кремлевской пропаганде, которая активно распространяется в западных обществах", - заявили авторы.

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Тэги: УКРАИНА, БРИТАНИЯ, ПОСОЛЬСТВО, КРЫМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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