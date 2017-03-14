В дни Новруза будут работать более 100 филиалов и отделений банков в Азербайджане

В дни праздника Новруз в Азербайджане в усиленном режиме будут работать более 100 филиалов и отделений около 30 банков, отмечается в сообщении Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).
«Для обеспечения удобного доступа потребителей к банковским услугам по рекомендации MBNP в течение 9 нерабочих дней более 100 филиалов и отделений около 30 банков в Азербайджане будут работать в усиленном режиме», - говорится в информации
Также, в связи с Новрузом и ожидаемым существенным туристическим потоком в страну в этот период для удобства в осуществлении операций по валютному обмену Палата рекомендовала филиалам и отделениям банков, расположенным в туристическом регионе, работать в усиленном режиме.
В частности, в режиме 24/7 будут работать 16 филиалов и отделений 7 банков в Баку и Габале.
Кроме того, клиентов будут обслуживать отделения и филиалы банков в Сумгайыте, Хырдалане, Гяндже, Лянкорани, Астаре, Шеки, Хачмазе и в Нахичевани.
В некоторых туристических и торговых объектах установлены автоматы для обмена валюты.
В праздничные дни будет действовать специальная мониторинговая группа из рабочего персонала Палаты. Потребители финансовых услуг в случае возникновения каких-либо проблем смогут обратиться на горячую линию MBNP.
В этом году праздник Новруз будет отмечаться с 20 по 24 марта. С учетом 4 выходных, нерабочими будут 9 дней – с 18 по 26 марта.
Н.Аббасова
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