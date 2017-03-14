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Финансы 14.03.2017 14:53

В дни Новруза будут работать более 100 филиалов и отделений банков в Азербайджане

В дни праздника Новруз в Азербайджане в усиленном режиме будут работать более 100 филиалов и отделений около 30 банков, отмечается в сообщении Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

«Для обеспечения удобного доступа потребителей к банковским услугам по рекомендации MBNP в течение 9 нерабочих дней более 100 филиалов и отделений около 30 банков в Азербайджане будут работать в усиленном режиме», - говорится в информации

Также, в связи с Новрузом и ожидаемым существенным туристическим потоком в страну в этот период для удобства в осуществлении операций по валютному обмену Палата рекомендовала филиалам и отделениям банков, расположенным в туристическом регионе, работать в усиленном режиме.

В частности, в режиме 24/7 будут работать 16 филиалов и отделений 7 банков в Баку и Габале.

Кроме того, клиентов будут обслуживать отделения и филиалы банков в Сумгайыте, Хырдалане, Гяндже, Лянкорани, Астаре, Шеки, Хачмазе и в Нахичевани.

В некоторых туристических и торговых объектах установлены автоматы для обмена валюты.

В праздничные дни будет действовать специальная мониторинговая группа из рабочего персонала Палаты. Потребители финансовых услуг в случае возникновения каких-либо проблем смогут обратиться на горячую линию MBNP.

В этом году праздник Новруз будет отмечаться с 20 по 24 марта. С учетом 4 выходных, нерабочими будут 9 дней – с 18 по 26 марта.

Н.Аббасова

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Тэги: БАНКИ, РЕЖИМ, УСИЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]