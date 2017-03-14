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АПК 14.03.2017 15:23

Алиев призвал французские компании инвестировать в сферу АПК Азербайджана

Президент Ильхам Алиев пригласил французские компании к реализации в Азербайджане проектов в сфере АПК.

И.Алиев в рамках визита во Францию встретился в Париже с членами бизнес-совета Движения предприятий Франции (MEDEF).

«В предстоящие годы мы намерены больше уделить внимания ненефтяному сектору экономики Азербайджана, в частности сельскому хозяйству. Я приглашаю крупные французские компании в Азербайджан – работать с правительством в реализации проектов по модернизации и повышению производительности», - сказал И.Алиев на встрече, сообщает сайт главы государства.

По словам президента, ирригация является одной из основных сфер, которой Азербайджан уделяет внимание.

«Привлечением значительных инвестиций только в этом году мы охватим 100-150 га ранее не орошаемых земель. Это приведет к росту объемов производства продукции»,- отметил он.

Ф.Исазаде

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Тэги: ФРАНЦИЯ, АПК, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]