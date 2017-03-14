Алиев призвал французские компании инвестировать в сферу АПК Азербайджана

Президент Ильхам Алиев пригласил французские компании к реализации в Азербайджане проектов в сфере АПК.
И.Алиев в рамках визита во Францию встретился в Париже с членами бизнес-совета Движения предприятий Франции (MEDEF).
«В предстоящие годы мы намерены больше уделить внимания ненефтяному сектору экономики Азербайджана, в частности сельскому хозяйству. Я приглашаю крупные французские компании в Азербайджан – работать с правительством в реализации проектов по модернизации и повышению производительности», - сказал И.Алиев на встрече, сообщает сайт главы государства.
По словам президента, ирригация является одной из основных сфер, которой Азербайджан уделяет внимание.
«Привлечением значительных инвестиций только в этом году мы охватим 100-150 га ранее не орошаемых земель. Это приведет к росту объемов производства продукции»,- отметил он.
Ф.Исазаде
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