Алиев призвал французские компании инвестировать в сферу АПК Азербайджана

Президент Ильхам Алиев пригласил французские компании к реализации в Азербайджане проектов в сфере АПК.

И.Алиев в рамках визита во Францию встретился в Париже с членами бизнес-совета Движения предприятий Франции (MEDEF).

«В предстоящие годы мы намерены больше уделить внимания ненефтяному сектору экономики Азербайджана, в частности сельскому хозяйству. Я приглашаю крупные французские компании в Азербайджан – работать с правительством в реализации проектов по модернизации и повышению производительности», - сказал И.Алиев на встрече, сообщает сайт главы государства.

По словам президента, ирригация является одной из основных сфер, которой Азербайджан уделяет внимание.

«Привлечением значительных инвестиций только в этом году мы охватим 100-150 га ранее не орошаемых земель. Это приведет к росту объемов производства продукции»,- отметил он.

Ф.Исазаде