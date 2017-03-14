Statoil представила в Минэнерго Азербайджана итоги исследований на месторождениях Дан Улдузу, Карабах, Ашрафи на Каспии

Норвежская компания Statoil представила в министерство энергетики Азербайджана отчет по результатам исследований процесса разведки и разработки морских месторождений Дан Улдузу, Карабах, Ашрафи, сообщается в информации Минэнерго.

Министр энергетики Натиг Алиев в ходе встречи с представителями компании отметил, что в настоящее время в Азербайджане реализуются крупные проекты по разработке нефтегазовых месторождений, и разработка месторождений Дан Улдузу, Гарабаг, Ашрафи может стать следующим этапом работ в этом направлении.

При этом он подчеркнул актуальность и целесообразность интенсификации работ между Statoil и SOCAR, связанных с разработкой этих площадей.

Менеджер Statoil по Азербайджану Карстен Столтенберг, в свою очередь, сообщил, что несмотря на выход компании из проекта разработки месторождения Шах-Дениз, Statoil является участником проекта разработки блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли.

Кроме того, считает К. Столтенберг, есть возможность для долгосрочного сотрудничества между Statoil и Азербайджаном по месторождениям Дан Улдузу, Карабах и Ашрафи. Он сообщил, что норвежская компания с 2012 года начала работы по разведке этих площадей, в 2014 году было подписано соответствующее соглашение и в результате применения современных технологий получены результаты, более значимые по сравнению с результатами исследований конца 90-х годов.

К.Столтенберг проинформировал министра о том, что в процессе исследований на этих территориях были пробурены скважины, проведена трехмерная (3D) сейсморазведка, и обнаружены извлекаемые и существующие нефтегазовые запасы, в гораздо большем объеме по сравнению с первоначальными показателями.

Также к исследованиям была привлечена структура Айпара и рассчитаны ее нефтегазовые запасы.

По информации Минэнерго, по итогам встречи Н.Алиев заявил, что для долгосрочного использования созданной Азербайджаном инфраструктуры есть потребность в новых ресурсах и подобные расчеты и исследования крайне необходимы для оценки существующих возможностей. Министр также призвал Statoil ускорить работы и перейти от стадии переговорного процесса к стадии подписания соглашения.

Как сообщалось ранее, компания SOCAR также рассчитывает привлечь иностранные компании к разработке перспективных структур Нахичевань, Зафар-Машал, Дан-Улдузу-Ашрафи, Карабах. При этом, компания не исключает возможности разработки структур Карабах и Дан-Улдузу - Ашрафи в одном блоке. Как уже сообщалось, по этим структурам уже были подписаны PSA, которые были расторгнуты из-за обнаружения углеводородных запасов, которые иностранные компании сочли непривлекательными для разработки при низких ценах в начале 2000-х годов. Тем не менее, дальнейший рост цен на черное золото вернул интерес инвесторов к этим площадям. Однако, при нынешней ситуации с ценами на нефть дальше изучений геологических данных и подписания меморандумов пока дело не дошло.

Месторождение Карабах с запасами 20 млрд кубометров газа и 20 млн тонн конденсата расположено в 130 км к востоку от Баку. Открыто в 2000 году. Глубина моря на месторождении меняется 250—450 метров.

Летом 1996 года компании, планировавшие участвовать в разработке участка, подписали контракт с SOCAR и сформировали консорциум Caspian International Petroleum Company - CIPCO. В него вошли российско-итальянская LUKAgip, американская Pennzoil, купленная позже британской Royal Dutch Shell, российский Лукойл, итальянская Agip и сам ГНКАР.

В 1999 году консорциум прекратил свою деятельность, сочтя запасы месторождения низкими, а сам проект экономически нецелесообразным.

Месторождение Ашрафи с запасами в 13 млрд кубометров газа и 17 млн тонн конденсата было открыто в 1999 году. Расположено в 100 км к востоку от Баку. Глубина моря в районе месторождения меняется от 250 до 450 метров.

В 1997 году SOCAR подписала контракт на разработку блока структур Ашрафи- Дан-Улдузу с BР (30%), Unocal (25,5%), Itochu (20%) и Delta HESS (4,5%). Доля SOCAR в этом проекте составляла 20%.

В рамках разведочных работ на Ашрафи были выявлены небольшие запасы углеводородов порядка 20-40 млн тонн. Контракт потерял свою юридическую силу 7 марта 2000 года.

Н.Аббасова