Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7437 EUR   1.8577 RUR   0.0296 GBR   2.1284 TRY   0.4659

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.28 Brent   52.19

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 14° 16 Мар 12° 17 Мар 11°

Регион 14.03.2017 15:42

Лидеры Грузии и Азербайджана в четверг проведут переговоры в Баку

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили 16 марта примет участие в глобальном форуме "Будущее международных отношений - власть и интересы" в Баку, сообщила пресс-секретарь главы государства Эка Мишвеладзе.

"Президент Маргвелашвили в рамках визита в Баку встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В Академии администрации президента Азербайджана состоится торжественная церемония присвоения президенту Маргвелашвили степени почетного доктора", - сказала на брифинге во вторник Э.Мишвеладзе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПРЕЗИДЕНТ, АЗЕРБАЙДЖАН, АЗЕРБАЙДЖАН, ВИЗИТ, ВИЗИТ


Похожие новости


AZAL с 28 марта увеличивает число авиарейсов по маршруту Баку-Тбилиси-Баку до 8 раз в неделю, со 2 мая – до 10 Грузинский президент требует строго наказать организаторов беспорядков в Батуми Грузия до 2023 планирует вложить в развитие газовой инфраструктуры и рынка $386 млн В Грузии очень конструктивное и любящее страну правительство и абсолютно деструктивная часть оппозиции, говорит премьер Премьер Грузии едет в Батуми Совет национальной безопасности Грузии соберется в Батуми после беспорядков

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]