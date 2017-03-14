Лидеры Грузии и Азербайджана в четверг проведут переговоры в Баку

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили 16 марта примет участие в глобальном форуме "Будущее международных отношений - власть и интересы" в Баку, сообщила пресс-секретарь главы государства Эка Мишвеладзе.

"Президент Маргвелашвили в рамках визита в Баку встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В Академии администрации президента Азербайджана состоится торжественная церемония присвоения президенту Маргвелашвили степени почетного доктора", - сказала на брифинге во вторник Э.Мишвеладзе.