Президент США отдаст на благотворительность зарплату за год - $400 тыс

Президент США Дональд Трамп намерен направить на благотворительность $400 тыс., то есть свою зарплату за год, пишет The New York Post.

Как сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, президент позволит представителям СМИ выбрать, на какие конкретно цели пойдут деньги.

"Президент намерен пожертвовать на благотворительность свою зарплату в конце года. Он любезно попросил всех вас помочь определить, куда ее направить, - сказал Ш.Спайсер журналистам. - Мы можем избежать тщательных проверок, если позволим прессе определить, куда должны пойти средства".

В ходе своей избирательной кампании Д.Трамп говорил, что не планирует получать зарплату за исключением установленного законом минимума в $1.

Ранее его критиковали за то, что он практически ничего не жертвовал на благотворительность в ходе своей многолетней карьеры в бизнесе. В рейтинге журнала Forbes в 2016 году состояние Д.Трампа оценивается в $3,7 млрд.

Среди предыдущих президентов США отдавали свою зарплату на благотворительность Герберт Гувер и Джон Кеннеди.