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Дальнее зарубежье 14.03.2017 15:45

Президент США отдаст на благотворительность зарплату за год - $400 тыс

Президент США Дональд Трамп намерен направить на благотворительность $400 тыс., то есть свою зарплату за год, пишет The New York Post.

Как сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, президент позволит представителям СМИ выбрать, на какие конкретно цели пойдут деньги.

"Президент намерен пожертвовать на благотворительность свою зарплату в конце года. Он любезно попросил всех вас помочь определить, куда ее направить, - сказал Ш.Спайсер журналистам. - Мы можем избежать тщательных проверок, если позволим прессе определить, куда должны пойти средства".

В ходе своей избирательной кампании Д.Трамп говорил, что не планирует получать зарплату за исключением установленного законом минимума в $1.

Ранее его критиковали за то, что он практически ничего не жертвовал на благотворительность в ходе своей многолетней карьеры в бизнесе. В рейтинге журнала Forbes в 2016 году состояние Д.Трампа оценивается в $3,7 млрд.

Среди предыдущих президентов США отдавали свою зарплату на благотворительность Герберт Гувер и Джон Кеннеди.

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Тэги: США, ТРАМП, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ, ЗАРПЛАТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]