Страны ОПЕК в феврале добывали 31,958 млн б/с, Ливия снизила добычу на 11 тыс. б/с, Нигерия увеличила на 58 тыс. б/с

Страны ОПЕК, согласно данным вторичных источников, в феврале добыли 31,958 млн баррелей в сутки, говорится в ежемесячном обзоре картеля.

Это на 139,5 тыс. б/с меньше, чем в январе, отмечается в документе.

Ливия в январе добывала 669 тыс. баррелей нефти в сутки (-11 тыс. б/с по сравнению с январем), Нигерия - 1,608 млн б/с (+58 тыс. б/с).