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ТЭК 14.03.2017 15:46

Страны ОПЕК в феврале добывали 31,958 млн б/с, Ливия снизила добычу на 11 тыс. б/с, Нигерия увеличила на 58 тыс. б/с

Страны ОПЕК, согласно данным вторичных источников, в феврале добыли 31,958 млн баррелей в сутки, говорится в ежемесячном обзоре картеля.

Это на 139,5 тыс. б/с меньше, чем в январе, отмечается в документе.

Ливия в январе добывала 669 тыс. баррелей нефти в сутки (-11 тыс. б/с по сравнению с январем), Нигерия - 1,608 млн б/с (+58 тыс. б/с).

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Тэги: ОПЕК, ДОБЫЧА, ФЕВРАЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]