Москва надеется на конструктивность Анкары по вопросу о карте размежевания группировок в Сирии - Лаврентьев

В российской делегации на переговорах Астана-3 надеются на конструктивный подход Турции к вопросу согласования карты размежевания террористов и умеренной оппозиции в Сирии.
"Сейчас наши иорданские и иранские партнеры оказывают очень хорошую поддержку в этом вопросе. Мы надеемся, что турецкие партнеры тоже заинтересованы в этом", - заявил глава российской делегации Александр Лаврентьев, отвечая на вопрос "Интерфакса" о планах обсуждения карты по размежеванию террористов и оппозиции в Сирии.
Данный вопрос является одним из ключевых на переговорах. "Это очень важный аспект - определение конкретных районов расположения террористических организаций "Исламское государство" и "Джабхат ан-Нусра" (запрещены в России). Мы на это всегда обращаем особое внимание практически всех делегаций", - сказал А.Лаврентьев.
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