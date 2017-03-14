Москва надеется на конструктивность Анкары по вопросу о карте размежевания группировок в Сирии - Лаврентьев

В российской делегации на переговорах Астана-3 надеются на конструктивный подход Турции к вопросу согласования карты размежевания террористов и умеренной оппозиции в Сирии.

"Сейчас наши иорданские и иранские партнеры оказывают очень хорошую поддержку в этом вопросе. Мы надеемся, что турецкие партнеры тоже заинтересованы в этом", - заявил глава российской делегации Александр Лаврентьев, отвечая на вопрос "Интерфакса" о планах обсуждения карты по размежеванию террористов и оппозиции в Сирии.

Данный вопрос является одним из ключевых на переговорах. "Это очень важный аспект - определение конкретных районов расположения террористических организаций "Исламское государство" и "Джабхат ан-Нусра" (запрещены в России). Мы на это всегда обращаем особое внимание практически всех делегаций", - сказал А.Лаврентьев.