Верховный комиссар ООН по правам человека сравнил Сирию с пыточной камерой

Сирия превратилась в пыточную камеру, в которой царствует абсолютная несправедливость, считает Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн.
"Сегодня существует чувство того, что вся страна (Сирия) стала пыточной камерой, местом дикого ужаса и абсолютной несправедливости", - сказал он во вторник на заседании Совета ООН по правам человека.
Он призвал враждующие в Сирии стороны остановить насилие и расправы, освободить заключенных, или, по меньшей мере, предоставить информацию по задержанным и местам, в которых они содержатся, а также по местам захоронений.
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