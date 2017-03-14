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Дальнее зарубежье 14.03.2017 16:19

Верховный комиссар ООН по правам человека сравнил Сирию с пыточной камерой

Сирия превратилась в пыточную камеру, в которой царствует абсолютная несправедливость, считает Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн.

"Сегодня существует чувство того, что вся страна (Сирия) стала пыточной камерой, местом дикого ужаса и абсолютной несправедливости", - сказал он во вторник на заседании Совета ООН по правам человека.

Он призвал враждующие в Сирии стороны остановить насилие и расправы, освободить заключенных, или, по меньшей мере, предоставить информацию по задержанным и местам, в которых они содержатся, а также по местам захоронений.

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Тэги: ООН, СИРИЯ, СИТУАЦИЯ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]