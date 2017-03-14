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СНГ 14.03.2017 17:16

Лавров заявляет о необходимости решения гуманитарных проблем Сирии, Ирака и Йемена

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что информация из доклада заместителя генерального секретаря СБ ООН Стивена О`Брайена о тяжелой гуманитарной ситуации в Сирии, Ираке и Йемене будет учтена международным сообществом.

"На днях был брифинг в Совете Безопасности ООН, который проводил заместитель генерального секретаря по гуманитарным вопросам Стивен О`Брайен. Там были представлены серьезные вопросы, ситуация в Сирии была далеко не самой тяжелой. Была также представлена статистика и по Ираку, и по Йемену", - сказал С.Лавров журналистам во вторник.

"Мы рассчитываем, что те, кто озабочен соблюдением международных норм гуманитарного права, эту информацию учтут в своих шагах и заявлениях", - подчеркнул он.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]