Лавров заявляет о необходимости решения гуманитарных проблем Сирии, Ирака и Йемена

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что информация из доклада заместителя генерального секретаря СБ ООН Стивена О`Брайена о тяжелой гуманитарной ситуации в Сирии, Ираке и Йемене будет учтена международным сообществом.
"На днях был брифинг в Совете Безопасности ООН, который проводил заместитель генерального секретаря по гуманитарным вопросам Стивен О`Брайен. Там были представлены серьезные вопросы, ситуация в Сирии была далеко не самой тяжелой. Была также представлена статистика и по Ираку, и по Йемену", - сказал С.Лавров журналистам во вторник.
"Мы рассчитываем, что те, кто озабочен соблюдением международных норм гуманитарного права, эту информацию учтут в своих шагах и заявлениях", - подчеркнул он.
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