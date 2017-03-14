Таджикские коммунисты выберут себе нового лидера в день рождения Ленина

Новый председатель Коммунистической партии Таджикистана (КПТ) будет избран на внеочередном съезде партии 22 апреля, когда будет отмечаться 147-я годовщина рождения Владимира Ленина.

Как сообщают местные СМИ, такое решение было принято во вторник в Душанбе на 33-м пленуме ЦК КПТ.

Пленум освободил от должности и.о. председателя Компартии Мирзоазима Насимова и возложил эти обязанности на секретаря КПТ Мироджа Абдуллоева.

КПТ является старейшей партией страны, она была образована в 1924 году. С сентября 1991 по июль 2016 года бессменным лидером партии был известный таджикский политик Шоди Шабдолов. В начале июля 2016 года председателем партии был избран Исмоил Талбаков, который долгие годы был первым заместителем Ш.Шабдолова. 16 декабря 2016 И.Талбаков скоропостижно скончался. В начале 2017 года временно исполняющим председателя КПТ был назначен секретарь партии Мирзоазим Насимов.

В настоящее время в рядах партии, по данным самих коммунистов, состоят около 45 тысяч человек.