Таджикские коммунисты выберут себе нового лидера в день рождения Ленина

Новый председатель Коммунистической партии Таджикистана (КПТ) будет избран на внеочередном съезде партии 22 апреля, когда будет отмечаться 147-я годовщина рождения Владимира Ленина.
Как сообщают местные СМИ, такое решение было принято во вторник в Душанбе на 33-м пленуме ЦК КПТ.
Пленум освободил от должности и.о. председателя Компартии Мирзоазима Насимова и возложил эти обязанности на секретаря КПТ Мироджа Абдуллоева.
КПТ является старейшей партией страны, она была образована в 1924 году. С сентября 1991 по июль 2016 года бессменным лидером партии был известный таджикский политик Шоди Шабдолов. В начале июля 2016 года председателем партии был избран Исмоил Талбаков, который долгие годы был первым заместителем Ш.Шабдолова. 16 декабря 2016 И.Талбаков скоропостижно скончался. В начале 2017 года временно исполняющим председателя КПТ был назначен секретарь партии Мирзоазим Насимов.
В настоящее время в рядах партии, по данным самих коммунистов, состоят около 45 тысяч человек.
Баку и Анкара обсудили расширение ВТС – Минобороны Азербайджана
Конфликт вокруг Карабаха наносит ущерб всему региону - Алиев
Президент Алиев считает смехотворным заявление Саргсяна об инновативности Армении
SOCAR в январе-феврале сократила добычу газа на 9%
SOCAR в январе-феврале сократила добычу нефти на 2,5%
Facebook запретил разработчикам использовать данные о пользователях для слежки
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 человека – МВД
Правительство Азербайджана начинает снос "хрущевок" в Баку с микрорайона №1
Посол Израиля и глава ИВ Хачмазкого района Азербайджана обсудили сотрудничество в сфере туризма
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Я в восторге от Азербайджанской кухни – посол Латвии в Баку
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Cross Caspian Oil and Gas Logistics LLC стал спонсором Caspian Energy Forum Baku – 2017
В Азербайджане продолжаются празднования Международного женского дня. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»