Иракские курды будут участвовать во встрече международной коалиции по борьбе с ИГИЛ в Вашингтоне

Представители Иракского Курдистана примут участие в министерской встрече международной коалиции по борьбе с ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка) в Вашингтоне на будущей неделе.

Об участии иракских курдов в предстоящей встрече объявлено по итогам переговоров в административном центре Иракского Курдистана Эрбиле главы регионального правительства Масуда Барзани со спецпредставителем президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с ИГИЛ Бреттом Макгурком и командующим международной операцией против ИГИЛ в Ираке и Сирии американским генерал-лейтенантом Стивеном Таунсендом.

Представители Иракского Курдистана отправятся в Вашингтон в составе делегации Ирака, сообщил во вторник глава МИД регионального правительства Фалах Мустафа курдской телерадиовещательной корпорации "Рудау".

Встреча министров иностранных дел 68 стран-участниц коалиции во главе с США пройдет в Вашингтоне 22-23 марта.

Председательствовать на форуме будет госсекретарь США Рекс Тиллерсон.