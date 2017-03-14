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Дальнее зарубежье 14.03.2017 16:46

Иракские курды будут участвовать во встрече международной коалиции по борьбе с ИГИЛ в Вашингтоне

Представители Иракского Курдистана примут участие в министерской встрече международной коалиции по борьбе с ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка) в Вашингтоне на будущей неделе.

Об участии иракских курдов в предстоящей встрече объявлено по итогам переговоров в административном центре Иракского Курдистана Эрбиле главы регионального правительства Масуда Барзани со спецпредставителем президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с ИГИЛ Бреттом Макгурком и командующим международной операцией против ИГИЛ в Ираке и Сирии американским генерал-лейтенантом Стивеном Таунсендом.

Представители Иракского Курдистана отправятся в Вашингтон в составе делегации Ирака, сообщил во вторник глава МИД регионального правительства Фалах Мустафа курдской телерадиовещательной корпорации "Рудау".

Встреча министров иностранных дел 68 стран-участниц коалиции во главе с США пройдет в Вашингтоне 22-23 марта.

Председательствовать на форуме будет госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

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Тэги: ИРАК, КУРДЫ, ВСТРЕЧА, УЧАСТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]