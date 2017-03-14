Суд разрешил компаниям стран ЕС запрещать сотрудникам носить религиозную одежду и символику

Руководство компаний из стран-членов Европейского союза могут запрещать сотрудникам носить на работе элементы религиозной одежды и символику, говорится в постановлении Европейского международного суда.

Решение суда гласит, что запрет может касаться "любых видимой политической, философской и религиозной атрибутики".

Кроме того, в нем отмечается, что подобная мера не является "прямой дискриминацией".

Решение принято после иска двух жительниц Франции и Бельгии, которым компании запретили носить хиджабы на работе.