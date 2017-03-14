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Дальнее зарубежье 14.03.2017 17:01

Суд разрешил компаниям стран ЕС запрещать сотрудникам носить религиозную одежду и символику

Руководство компаний из стран-членов Европейского союза могут запрещать сотрудникам носить на работе элементы религиозной одежды и символику, говорится в постановлении Европейского международного суда.

Решение суда гласит, что запрет может касаться "любых видимой политической, философской и религиозной атрибутики".

Кроме того, в нем отмечается, что подобная мера не является "прямой дискриминацией".

Решение принято после иска двух жительниц Франции и Бельгии, которым компании запретили носить хиджабы на работе.

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Тэги: ЕС, КОМПАНИИ, РЕЛИГИЯ, ОДЕЖДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]