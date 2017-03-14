Глава Минобороны Украины призывает офицеров запаса вернуться в армию

Министр обороны Украины Степан Полторак просит офицеров запаса, которые уже находятся на пенсии, по возможности вернуться на военную службу.

"Хочу обратиться к офицерам запаса, офицерам, которые находятся на пенсии, которые прослужили Украине 20-25 лет, получили пенсии, жилье - чтобы вы взяли на себя пример добровольцев. Призываю офицеров, которым позволяет возраст и здоровье, вернуться в ВСУ" - сказал С.Полторак в ходе торжеств по случаю Дня украинского добровольца во вторник в Киеве.

Глава Минобороны подчеркнул, что сегодня есть потребность в опыте таких офицеров. "Нам нужны ваши знания, и мы будем вас ждать", - сказал он.

Министр сказал, что задачи в зоне проведения спецоперации в Донбассе выполняют около 40 тыс. военнослужащих, "все они - добровольцы".