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СНГ 14.03.2017 17:27

Глава Минобороны Украины призывает офицеров запаса вернуться в армию

Министр обороны Украины Степан Полторак просит офицеров запаса, которые уже находятся на пенсии, по возможности вернуться на военную службу.

"Хочу обратиться к офицерам запаса, офицерам, которые находятся на пенсии, которые прослужили Украине 20-25 лет, получили пенсии, жилье - чтобы вы взяли на себя пример добровольцев. Призываю офицеров, которым позволяет возраст и здоровье, вернуться в ВСУ" - сказал С.Полторак в ходе торжеств по случаю Дня украинского добровольца во вторник в Киеве.

Глава Минобороны подчеркнул, что сегодня есть потребность в опыте таких офицеров. "Нам нужны ваши знания, и мы будем вас ждать", - сказал он.

Министр сказал, что задачи в зоне проведения спецоперации в Донбассе выполняют около 40 тыс. военнослужащих, "все они - добровольцы".

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Тэги: УКРАИНА, МИНОБОРОНЫ, ЗАПАС, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]