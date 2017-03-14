Турция чрезвычайно обеспокоена тем положением, в котором оказалась Европа, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Я посещал Европу в прошлом году, но почему они отменили мой визит именно в 2017 году? Европа возвращается во времена до начала Второй мировой войны", - отметил министр.

Он выразил сожаление, что последние пять-семь лет основные партии европейских стран "начинают придерживаться расистских взглядов".

"Некоторые европейские политики, которые в ходе телефонных переговоров со мной говорили, что им стыдно за действия Нидерландов, впоследствии оказывали поддержку этой стране. А знаете, почему? Это все страх! Мы, конечно, в курсе того, что они завидуют Турции и боятся ее. С другой стороны, они считают, что необходимо объединиться и не допустить раскола ЕС. Я могу сказать им только одно: страх вас не спасет!" - подчеркнул М.Чавушоглу.

Власти Нидерландов 11 марта запретили посадку в Роттердаме самолету с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу на борту. Министр планировал выступить на митинге в Роттердаме и рассказать соотечественникам о конституционных поправках, вынесенных на референдум 16 апреля в Турции.

Власти Нидерландов также выдворили из страны турецкого министра по делам семьи Фатму Бетюль Сайян Кайю, которая приехала на машине из Германии и также хотела встретиться с турецкой общиной.

Анкара в ответ объявила о запрете на въезд в страну посла Нидерландов в Турции, отменила все дипломатические рейсы из Нидерландов в Турцию и все встречи на высоком уровне с представителями Нидерландов.