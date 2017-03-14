Конфликт вокруг Карабаха наносит ущерб всему региону - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился во вторник с председателем Сената Франции Жераром Ларше, сообщает сайт главы государства.
Встреча состоялась в рамках официального визита И.Алиева во Францию.
«Наличие напряженности в связи с конфликтом наносит ущерб всему региону», - заявил президент, касаясь нерешенности армяно-азербайджанского конфликта.
По его словам, конфликт может быть урегулирован только в рамках территориальной целостности Азербайджана.
Собеседники отметили высокий уровень развития отношений между Баку и Парижем, имеющих стратегический характер.
Р.Бабаев
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