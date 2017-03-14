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Карабахский конфликт 14.03.2017 16:45

Конфликт вокруг Карабаха наносит ущерб всему региону - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился во вторник с председателем Сената Франции Жераром Ларше, сообщает сайт главы государства.

Встреча состоялась в рамках официального визита И.Алиева во Францию.

«Наличие напряженности в связи с конфликтом наносит ущерб всему региону», - заявил президент, касаясь нерешенности армяно-азербайджанского конфликта.

По его словам, конфликт может быть урегулирован только в рамках территориальной целостности Азербайджана.

Собеседники отметили высокий уровень развития отношений между Баку и Парижем, имеющих стратегический характер.

Р.Бабаев

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Тэги: АЛИЕВ, ФРАНЦИЯ, СПИКЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]