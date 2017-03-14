Конфликт вокруг Карабаха наносит ущерб всему региону - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился во вторник с председателем Сената Франции Жераром Ларше, сообщает сайт главы государства.

Встреча состоялась в рамках официального визита И.Алиева во Францию.

«Наличие напряженности в связи с конфликтом наносит ущерб всему региону», - заявил президент, касаясь нерешенности армяно-азербайджанского конфликта.

По его словам, конфликт может быть урегулирован только в рамках территориальной целостности Азербайджана.

Собеседники отметили высокий уровень развития отношений между Баку и Парижем, имеющих стратегический характер.

Р.Бабаев