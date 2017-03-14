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Регион 14.03.2017 16:48

В Иране приговорили к заключению сына оппозиционного лидера - газета

Власти Ирана приговорили сына одного из лидеров оппозиции Мехди Кярруби Хосейна к шести месяцам заключения за пропаганду против режима, сообщает во вторник иранская газета "Эбтекар".

По ее информации, Х.Кярруби был арестован за то, что опубликовал письмо, направленное его отцом в прошлом году президенту Ирана Хасану Рухани. "Мехди Кярруби написал письмо в 2016 году президенту и потребовал разбирательство, которое должно вестись авторитетным судом для пересмотра его вины", - цитирует газета адвоката Х.Карруби.

М.Кярруби с 2011 года находится под домашним арестом, как и его соратник по оппозиционному движению Хосейн Мусави за участие в протестах, прошедших в стране после переизбрания предыдущего президента Махмуда Ахмадинежада в 2009 году.

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Тэги: ИРАН, ОППОЗИЦИОНЕР, РОДСТВЕННИК, АРЕСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]