Баку ставит целью стать транспортным хабом региона - Алиев

Азербайджан ставит целью стать транспортным хабом региона, заявил президент Ильхам Алиев.

И.Алиев в рамках визита во Францию встретился в Париже с членами бизнес-совета Движения предприятий Франции (MEDEF).

«Создание транспортного хаба в Азербайджане стратегическое направление, которому мы уделяем внимание. У нас благоприятное географическое расположение, мы расположены между Азией и Европой и привлекаем внимание своей современной транспортной инфраструктурой»,- заявил И.Алиев на встрече.

Он отметил, что на сегодняшний день Азербайджан имеет 6 международных аэропортов, способных принимать все виды самолетов, в том числе самые большие транспортные самолеты. Он подчеркнул, что страна уже превратились в региональный узел грузоперевозок воздушным транспортом.

«Мы также имеем железнодорожное сообщение со всеми соседними странами. В этом году откроется железнодорожное сообщение Азербайджана с Турцией через Грузию, который в свою очередь, открывает коридор из Китая в Европу через Каспийское море и Азербайджан. Это сокращает сроки доставки грузов в два раза»,- отметил он

Президент подчеркнул, что Азербайджан в 2016 году завершил строительство участка железной дороги, соединяющей страну с Ираном. «Таким образом, после завершения строительства недостающего участка коридора, будет создан новый маршрут из Индии в Северную Европу, позволяющий сократить сроки доставки товаров с 40-45 дней до 14», - отметил И.Алиев.

Глава государства заявил, что транспортные коридоры, Север-Юг и Восток-Запад проходят через территорию Азербайджана не только в силу географического расположения, но и проводимой правительством политики. «География без инфраструктуры не имеет особой значимости. В настоящий момент мы строим самый большой морской порт на Каспии с мощностью перевалки грузов 25 млн. тонн в год. Первый этап строительства завершится в этом году»,- сказал глава государства.

Он также подчеркнул, что официальный Баку имеет прекрасные политические и экономические отношения с соседними странами. «Это, в свою очередь, важно с точки зрения стабильности в регионе. Внутренняя стабильность и развитие, прогнозируемая ситуация за пределами наших границ, добрососедские отношения – это все есть. Это реальность»,- отметил И.Алиев.

Ф.Исазаде.