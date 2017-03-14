Баку ставит целью стать транспортным хабом региона - Алиев

Азербайджан ставит целью стать транспортным хабом региона, заявил президент Ильхам Алиев.
И.Алиев в рамках визита во Францию встретился в Париже с членами бизнес-совета Движения предприятий Франции (MEDEF).
«Создание транспортного хаба в Азербайджане стратегическое направление, которому мы уделяем внимание. У нас благоприятное географическое расположение, мы расположены между Азией и Европой и привлекаем внимание своей современной транспортной инфраструктурой»,- заявил И.Алиев на встрече.
Он отметил, что на сегодняшний день Азербайджан имеет 6 международных аэропортов, способных принимать все виды самолетов, в том числе самые большие транспортные самолеты. Он подчеркнул, что страна уже превратились в региональный узел грузоперевозок воздушным транспортом.
«Мы также имеем железнодорожное сообщение со всеми соседними странами. В этом году откроется железнодорожное сообщение Азербайджана с Турцией через Грузию, который в свою очередь, открывает коридор из Китая в Европу через Каспийское море и Азербайджан. Это сокращает сроки доставки грузов в два раза»,- отметил он
Президент подчеркнул, что Азербайджан в 2016 году завершил строительство участка железной дороги, соединяющей страну с Ираном. «Таким образом, после завершения строительства недостающего участка коридора, будет создан новый маршрут из Индии в Северную Европу, позволяющий сократить сроки доставки товаров с 40-45 дней до 14», - отметил И.Алиев.
Глава государства заявил, что транспортные коридоры, Север-Юг и Восток-Запад проходят через территорию Азербайджана не только в силу географического расположения, но и проводимой правительством политики. «География без инфраструктуры не имеет особой значимости. В настоящий момент мы строим самый большой морской порт на Каспии с мощностью перевалки грузов 25 млн. тонн в год. Первый этап строительства завершится в этом году»,- сказал глава государства.
Он также подчеркнул, что официальный Баку имеет прекрасные политические и экономические отношения с соседними странами. «Это, в свою очередь, важно с точки зрения стабильности в регионе. Внутренняя стабильность и развитие, прогнозируемая ситуация за пределами наших границ, добрососедские отношения – это все есть. Это реальность»,- отметил И.Алиев.
Ф.Исазаде.
Баку и Анкара обсудили расширение ВТС – Минобороны Азербайджана
Конфликт вокруг Карабаха наносит ущерб всему региону - Алиев
Президент Алиев считает смехотворным заявление Саргсяна об инновативности Армении
Facebook запретил разработчикам использовать данные о пользователях для слежки
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 человека – МВД
Правительство Азербайджана начинает снос "хрущевок" в Баку с микрорайона №1
Посол Израиля и глава ИВ Хачмазкого района Азербайджана обсудили сотрудничество в сфере туризма
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Представители России, Ирана и Турции проведут встречу в среду утром в Астане - источник
Сирийская вооруженная оппозиция объясняет свое неучастие во встрече "Астана-3" ударами российских ВВС
Тегеран рассчитывает подписать в рамках визита Рухани в Москву более 10 документов - посол Ирана в РФ
Я в восторге от Азербайджанской кухни – посол Латвии в Баку
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Cross Caspian Oil and Gas Logistics LLC стал спонсором Caspian Energy Forum Baku – 2017
В Азербайджане продолжаются празднования Международного женского дня. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»