Иракская армия отбила у игиловцев вокзал в Мосуле

Иракская армия освободила от боевиков террористической группировки "Исламское государство" здание железнодорожного вокзала в Мосуле, сообщают во вторник западные СМИ.

Отмечается, что до того момента как террористы захватили здание, на этой станции обслуживались товарные поезда, следовавшие из Турции и Сирии в Ирак.

Осенью прошлого года иракская армия приступила к операции, главная цель которой - освободить город Мосул от боевиков. Террористы оказывают ожесточенное сопротивление, но лишились контроля над восточными районами города.