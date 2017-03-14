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Дальнее зарубежье 14.03.2017 16:58

Иракская армия отбила у игиловцев вокзал в Мосуле

Иракская армия освободила от боевиков террористической группировки "Исламское государство" здание железнодорожного вокзала в Мосуле, сообщают во вторник западные СМИ.

Отмечается, что до того момента как террористы захватили здание, на этой станции обслуживались товарные поезда, следовавшие из Турции и Сирии в Ирак.

Осенью прошлого года иракская армия приступила к операции, главная цель которой - освободить город Мосул от боевиков. Террористы оказывают ожесточенное сопротивление, но лишились контроля над восточными районами города.

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Тэги: ИРАК, МОСУЛ, ВОКЗАЛ, КОНТРОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]