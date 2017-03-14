Цены на нефть перешли к снижению на данных ОПЕК, Brent подешевела до $51,3 за баррель

Нефть перешла к снижению после публикации ежемесячного отчета ОПЕК.
Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:55 уменьшилась на $0,08 (0,16%) - до $51,27 за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к указанному времени на $0,16 (0,33%) - до $48,24 за баррель.
Согласно отчету ОПЕК, в феврале страны картеля сократили добычу на 140 тыс. баррелей в сутки, до 31,958 тыс. б/с.
В частности, Ливия снизила добычу на 11 тыс. б/с, Нигерия увеличила на 58 тыс. б/с. Саудовская Аравия повысила добычу на 263 тыс. б/с, до более 10 млн б/с.
Также ОПЕК увеличила оценку добычи в 2017 году в странах, не входящих в картель, на 300 тыс. б/с, главным образом из-за подъема в нефтяном секторе США. Также организация увеличила прогноз мирового спроса на нефть в 2017 году на 70 тыс. б/с., до 96,31 млн б/с.
Ирак ранее заявил о своем намерении нарастить добычу до 5 млн б/с к концу 2017 года с текущих 4,63 млн б/с. По словам министра нефти страны Джаббара аль-Луайби, соглашение ОПЕК касается не добычи, а поставок на мировой рынок, и Ирак его соблюдает в этом отношении.
Также участники нефтяного рынка ждут публикации данных о запасах топлива в США. По оценкам экспертов, запасы нефти в стране выросли по итогам десятой недели подряд, рост составил 3 млн баррелей.
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