SOCAR в январе-феврале сократила добычу нефти на 2,5%

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в январе-феврале 2017 года добыла 1 млн 221,3 тыс. тонн нефти, что на 2,5% ниже показателя января-февраля прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в SOCAR.

В целом, по Азербайджану в январе-феврале 2017 года добыча нефти составила 6 млн 343,2 тыс. тонн (спад на 7,5%).

В феврале добыча нефти по SOCAR составила 576,2 тыс. тонн. По Азербайджану в феврале добыча составила 2 млн 975,7 тыс. тонн нефти.

В 2016 году добыча нефти по SOCAR составила 7 млн 521 тыс. тонн нефти.

Н.Аббасова