Президент Украины Петр Порошенко отмечает важность соблюдения минских соглашении по урегулированию в Донбассе.
Как сообщается на официальном сайте главы государства, об этом он заявил во время встречи с министром иностранных и европейских дел Люксембурга Жаном Ассельборном.
"Наша совместная позиция заключается в том, чтобы вернуть под украинский суверенитет территории, которые сейчас находятся под оккупацией", - сказал президент Украины.
П.Порошенко отметил, что "есть, к сожалению, другие сценарии, которые разрабатываются не в Украине и не в Европейском Союзе". "Они заключаются в том, чтобы отрезать эти территории, закрыть границы вдоль линии столкновения, подарить эти территории агрессору", - подчеркнул президент.
Он обвинил российскую сторону в провокационных действиях, из-за которых происходит обострение ситуации в Донбассе.
П.Порошенко поблагодарил за поддержку и солидарность мировых лидеров, в том числе Люксембурга, ЕС, США, Канады, в вопросе противодействия российской агрессии и осуждения торговой блокады.
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