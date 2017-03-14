Президент Украины Петр Порошенко отмечает важность соблюдения минских соглашении по урегулированию в Донбассе.

Как сообщается на официальном сайте главы государства, об этом он заявил во время встречи с министром иностранных и европейских дел Люксембурга Жаном Ассельборном.

"Наша совместная позиция заключается в том, чтобы вернуть под украинский суверенитет территории, которые сейчас находятся под оккупацией", - сказал президент Украины.

П.Порошенко отметил, что "есть, к сожалению, другие сценарии, которые разрабатываются не в Украине и не в Европейском Союзе". "Они заключаются в том, чтобы отрезать эти территории, закрыть границы вдоль линии столкновения, подарить эти территории агрессору", - подчеркнул президент.

Он обвинил российскую сторону в провокационных действиях, из-за которых происходит обострение ситуации в Донбассе.

П.Порошенко поблагодарил за поддержку и солидарность мировых лидеров, в том числе Люксембурга, ЕС, США, Канады, в вопросе противодействия российской агрессии и осуждения торговой блокады.