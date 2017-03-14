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СНГ 14.03.2017 17:40

Порошенко отмечает важность соблюдения минских договоренностей и с сожалением констатирует наличие "других сценариев" по Донбассу

Президент Украины Петр Порошенко отмечает важность соблюдения минских соглашении по урегулированию в Донбассе.

Как сообщается на официальном сайте главы государства, об этом он заявил во время встречи с министром иностранных и европейских дел Люксембурга Жаном Ассельборном.

"Наша совместная позиция заключается в том, чтобы вернуть под украинский суверенитет территории, которые сейчас находятся под оккупацией", - сказал президент Украины.

П.Порошенко отметил, что "есть, к сожалению, другие сценарии, которые разрабатываются не в Украине и не в Европейском Союзе". "Они заключаются в том, чтобы отрезать эти территории, закрыть границы вдоль линии столкновения, подарить эти территории агрессору", - подчеркнул президент.

Он обвинил российскую сторону в провокационных действиях, из-за которых происходит обострение ситуации в Донбассе.

П.Порошенко поблагодарил за поддержку и солидарность мировых лидеров, в том числе Люксембурга, ЕС, США, Канады, в вопросе противодействия российской агрессии и осуждения торговой блокады.

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, ДОНБАСС, СОГЛАШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]