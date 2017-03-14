Причиной отказа вооружённой оппозиции Сирии приехать на переговоры в Астану стало нанесение российскими ВВС ударов по их позициям, а также по мирному населению Сирии, заявил "Интерфаксу" представитель оппозиции, полковник Свободной сирийской армии Фарес аль-Бабеш.
"Российская авиация нанесла удары по позициям, по мирному населению, что привело к тому, что они были вынуждены покинуть свои дома. Это не позволило нам принять участие во встрече (в Астане - ИФ)", - сказал он.
"Мы хотели быть честными с Россией, но, к сожалению, Москва не сделала шаги навстречу ", - отметил он.
Ранее во вторник источники, близкие к вооружённой оппозиции Сирии, заявили "Интерфаксу", что та не только не поедет в Астану, но и ставит под вопрос возможность своего участия в новом раунде межсирийских переговоров в Женеве.
"В Астану мы не поедем", - сказал один из собеседников агентства. "Что касается участия в межсирийских переговорах в Женеве, намеченных на 23-е марта, то здесь также нужно обсуждение", - отметил другой собеседник "Интерфакса".
Оба источника подтвердили, что 18-19 марта вооруженная оппозиция проведёт консультации с остальной частью сирийского оппозиционного Высшего комитета по переговорам, чтобы решить вопрос участия в переговорах в Женеве.
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