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Регион 14.03.2017 18:30

Представители России, Ирана и Турции проведут встречу в среду утром в Астане - источник

Представители стран-гарантов (Россия, Иран, Турция) вновь соберутся на трехстороннюю встречу утром в среду на полях межсирийских переговоров "Астана-3", сообщил "Интерфаксу" источник в одной из делегаций.

"Работа в среду утром возобновится с трехсторонней встречи стран-гарантов в отеле "Риксос", - сказал он.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, ТУРЦИЯ, АСТАНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]