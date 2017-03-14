Представители России, Ирана и Турции проведут встречу в среду утром в Астане - источник

Представители стран-гарантов (Россия, Иран, Турция) вновь соберутся на трехстороннюю встречу утром в среду на полях межсирийских переговоров "Астана-3", сообщил "Интерфаксу" источник в одной из делегаций.

"Работа в среду утром возобновится с трехсторонней встречи стран-гарантов в отеле "Риксос", - сказал он.