Баку и Анкара обсудили расширение ВТС – Минобороны Азербайджана

Важность продолжения сотрудничества в военно-технической сфере отмечают министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и посол Турции в Баку Эркан Озорал.
З.Гасанов принял во вторник Э.Озорала.
«Стороны особо отметили важность продолжения сотрудничества в военно-технической сфере и в области военного образования, а также организации взаимных визитов представителей вооруженных сил Азербайджана и Турции»,- говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.
Согласно информации, собеседники также обсудили перспективы сотрудничества в сфере развития вооруженных сил двух стран, военно-политическую обстановку в регионе, пути решения армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, имеющего важное региональное значение.
Ф.Исазаде
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