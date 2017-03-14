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Внешняя политика 14.03.2017 17:54

Баку и Анкара обсудили расширение ВТС – Минобороны Азербайджана

Важность продолжения сотрудничества в военно-технической сфере отмечают министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и посол Турции в Баку Эркан Озорал.

З.Гасанов принял во вторник Э.Озорала.

«Стороны особо отметили важность продолжения сотрудничества в военно-технической сфере и в области военного образования, а также организации взаимных визитов представителей вооруженных сил Азербайджана и Турции»,- говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

Согласно информации, собеседники также обсудили перспективы сотрудничества в сфере развития вооруженных сил двух стран, военно-политическую обстановку в регионе, пути решения армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, имеющего важное региональное значение.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ОБОРОНА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]