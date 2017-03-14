Русскоговорящий активист, угрожавший взорвать самолет Эстония - Германия приговорен к 2,5 годам

В Эстонии Харьюский (Harju) суд приговорил во вторник к 2,5 годам русскоговорящего активиста Владислава Пяллинга, угрожавшего от имени исламских террористов взорвать самолет в Германию.

Из этого срока четыре месяца - реальное наказание за тяжелое нарушение общественного порядка, остальной срок будет считаться условным, сообщила администрация суда.

25 июля 2016 года В.Пяллинг, представившись членом запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", сообщил по мобильному телефону, что в течение следующей недели будет взорван один из направляющихся в Германию самолетов.

В.Пяллинга задержали 2 февраля этого года, свою вину он признал.

По данным СМИ, В.Пяллинг известен своими антинатовскими высказываниями. В.Пяллинг в течение нескольких лет якобы пытался добиться внимания общественности, направляя обращения как президенту России Владимиру Путину, так и президентам Америки Бараку Обаме и Дональду Трампу. В них он просил не допустить разжигания военного конфликта со стороны НАТО в Эстонии, поскольку он "не хотел бы увидеть свой родной город Таллинн в руинах".

Кроме этого, В.Пяллинг был одним из активистов создаваемой Народной партии Эстонии, призванной объединить русскоговорящее население.

Руководившая следствием Государственная прокуратура не раскрывала мотивов преступления.

В то же время адвокат Урмас Симон (Urmas Simon) рассказал порталу телерадиовещания ERR, что мотивом его клиента могли стать не политические взгляды, а месть службе охраны Таллинского аэропорта, где ранее работал В.Пяллинг, но в 2015 году уволился из-за разногласий с руководством.