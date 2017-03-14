Русскоговорящий активист, угрожавший взорвать самолет Эстония - Германия приговорен к 2,5 годам

В Эстонии Харьюский (Harju) суд приговорил во вторник к 2,5 годам русскоговорящего активиста Владислава Пяллинга, угрожавшего от имени исламских террористов взорвать самолет в Германию.
Из этого срока четыре месяца - реальное наказание за тяжелое нарушение общественного порядка, остальной срок будет считаться условным, сообщила администрация суда.
25 июля 2016 года В.Пяллинг, представившись членом запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", сообщил по мобильному телефону, что в течение следующей недели будет взорван один из направляющихся в Германию самолетов.
В.Пяллинга задержали 2 февраля этого года, свою вину он признал.
По данным СМИ, В.Пяллинг известен своими антинатовскими высказываниями. В.Пяллинг в течение нескольких лет якобы пытался добиться внимания общественности, направляя обращения как президенту России Владимиру Путину, так и президентам Америки Бараку Обаме и Дональду Трампу. В них он просил не допустить разжигания военного конфликта со стороны НАТО в Эстонии, поскольку он "не хотел бы увидеть свой родной город Таллинн в руинах".
Кроме этого, В.Пяллинг был одним из активистов создаваемой Народной партии Эстонии, призванной объединить русскоговорящее население.
Руководившая следствием Государственная прокуратура не раскрывала мотивов преступления.
В то же время адвокат Урмас Симон (Urmas Simon) рассказал порталу телерадиовещания ERR, что мотивом его клиента могли стать не политические взгляды, а месть службе охраны Таллинского аэропорта, где ранее работал В.Пяллинг, но в 2015 году уволился из-за разногласий с руководством.
Алиев надеется на активизацию Франции для урегулирования карабахского конфликта
Саргсян вновь заявил о приверженности мирному разрешению карабахского конфликта
Азербайджанцы в Париже провели акцию в поддержку президента Алиева
Украина и Азербайджан готовы углублять сотрудничество в торгово-экономической сфере - президент Порошенко
SOCAR в январе-феврале сократила добычу газа на 9%
Российские туристы активно бронируют Турцию и Грецию вместо российских курортов
Facebook запретил разработчикам использовать данные о пользователях для слежки
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 человека – МВД
Посол Израиля и глава ИВ Хачмазкого района Азербайджана обсудили сотрудничество в сфере туризма
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Я в восторге от Азербайджанской кухни – посол Латвии в Баку
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Cross Caspian Oil and Gas Logistics LLC стал спонсором Caspian Energy Forum Baku – 2017
В Азербайджане продолжаются празднования Международного женского дня. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»