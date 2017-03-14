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СНГ 14.03.2017 19:05

Украинская прокуратура передает в суд дело об измене Януковича, несмотря на отказ адвокатов принимать копию обвинительного акта

Адвокаты экс-президента Украины Виктора Януковича отказались принимать копии обвинительного акта в отношении подзащитного по государственной измене, прокуратура передает документы в Печерский районный суд Киева для заочного процесса, сообщил прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко.

"После того, как будет передан обвинительный акт в суд, будет осуществляться судебное рассмотрение дела (по обвинению В.Януковича в измене - ИФ)", - сказал прокурор телеканалу "112 Украина" перед передачей документов в суд.

По его словам, среди документов - обвинительный акт, реестр досудебного расследования, расписка о получении обвинительного акта и реестра защитниками. "Но они сегодня в присутствии понятых отказались принять копии данных документов, мы это зафиксировали вместе с понятыми", - отметил Р.Кравченко.

Отвечая на вопрос том, что означает отказ защиты принять копии документов, прокурор пояснил, что это право адвокатов. "Они могут получить эти копии в суде, когда будет осуществляться судебное рассмотрение", - добавил прокурор.

Комментируя заявление защиты о необходимости приостановить процедуру заочного осуждения В.Януковича в связи с тем, что у Генпрокуратуры есть информация о его точном местонахождении, Р.Кравченко сказал: "Защитник манипулирует общественным мнением, заявляет неправдивую информацию. Прекратить специальное досудебное расследование можно в случае, когда Янукович вернется на Украину и обратится в органы досудебного расследования".

Р.Кравченко вновь подчеркнул, что прокуратура собрала доказательства, которые подтверждают вину В.Януковича. "Обвинительный акт сегодня будет передан в суд", - подытожил прокурор.

В.Янукович с 28 ноября 2016 года является подозреваемым в уголовном производстве по части 1 статьи 111 (государственная измена), части 5 статьи 27 части 3 статьи 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) и части 5 статьи 27 части 2 статьи 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Печерский районный суд Киева 15 февраля дал адвокатам экс-президента В.Януковича 17 дней для ознакомления с материалами уголовного производства.

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Тэги: УКРАИНА, ЯНУКОВИЧ, СУД, ОБВИНЕНИЕ


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