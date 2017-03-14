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Дальнее зарубежье 14.03.2017 19:31

В Татарстане задержано 15 участников международной террористической организации

В Татарстане задержаны 15 лидеров и активных участников региональной ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир", сообщает МВД по Татарстану во вторник.

"Сотрудники МВД Татарстана, УФСБ РФ по РТ и управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по РТ в результате совместно проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявили деятельность двух организованных преступных групп, являющихся структурными подразделениями Казанской ячейки международной террористической организации "Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир")", - сообщает пресс-служба республиканского МВД.

По данным полиции, 14 марта 2017 года оперативники "задержали 15 лидеров и активных участников региональной ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", запрещенной в России.

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Тэги: ТАТАРСТАН, ТЕРРОРИЗМ, ЗАДЕРЖАНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]