В Татарстане задержано 15 участников международной террористической организации

В Татарстане задержаны 15 лидеров и активных участников региональной ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир", сообщает МВД по Татарстану во вторник.

"Сотрудники МВД Татарстана, УФСБ РФ по РТ и управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по РТ в результате совместно проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявили деятельность двух организованных преступных групп, являющихся структурными подразделениями Казанской ячейки международной террористической организации "Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир")", - сообщает пресс-служба республиканского МВД.

По данным полиции, 14 марта 2017 года оперативники "задержали 15 лидеров и активных участников региональной ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", запрещенной в России.