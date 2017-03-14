Кандидату в президенты Франции Фийону предъявили обвинения в растрате госсредств - СМИ

Французские судебные власти предъявили во вторник обвинение в растрате госсредств кандидату в президенты Франции от правой партии "Республиканцы" Франсуа Фийон, сообщает сайт парижской газеты "Фигаро".
Эту информацию журналистам передал адвокат Ф.Фийона.
Изначально планировалось, что слушания, на которых судебные следователи должны были определить, предъявлять ли обвинения Ф.Фийону, состоится в среду. Однако в итоге, по данным СМИ, это мероприятие было перенесено на вторник.
Речь идет о расследовании, начатого прокуратурой в январе 2017 года в отношении супруги Ф.Фийона - Пенелопы Фийон, после того, как в СМИ появилась информация о том, что она, по некоторым данным, в течение нескольких лет фиктивно работала помощником мужа в Национальном собрании.
Сам Ф.Фийон неоднократно заверял, что готов доказать в суде, что его жена выполняла реальную работу.
Французские СМИ отмечают, что в данном случае решение судебных следователей предъявить обвинение - ожидаемое, так как при рассмотрении подобных дел во Франции чаще всего предпринимается именно такой шаг.
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