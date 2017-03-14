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Дальнее зарубежье 14.03.2017 19:56

Германия подготовила законопроект против некорректных постов в соцсетях

В Германии подготовлен законопроект, обязывающий администрацию социальных сетей более ответственно относиться к размещенным на их платформах комментариям и постам.

Министр юстиции и защиты прав потребителей ФРГ Хайко Маас во вторник представил законопроект, ужесточающий ответственность соцсетей за появление на их сайтах разжигающих ненависть комментариев и фейковых новостей.

"Уголовно наказуемому подстрекательству и клевете в соцсетях должно быть так же мало места, как и на улице", - цитирует его слова Deutsche Welle.

Законопроект обязывает операторов соцсетей удалять или блокировать посты, содержащие клевету или разжигающие ненависть, в течение 24 часов после получения жалобы. Предполагается также, что администраторы соцсетей ежеквартально должны будут представлять отчет о том, каким образом они отреагировали на поступившие в этот период жалобы.

В случае нарушения данного правила или невнимательного отношения к жалобам владельцы соцсетей будут нести материальную ответственность.

По словам Х.Мааса, пока что не все социальные платформы серьезно относятся к жалобам пользователей о появлении противоправных комментариев или постов. Так, Twitter удаляет лишь 1% подобного контента, Facebook - 39%.

"То, что можно работать более ответственное, показывают данные Google и платформы YouTube: здесь удаляют до 90% контента, на который поступают жалобы", - отметил министр.

Высокие суммы штрафов, по его мнению, вынудят руководство соцсетей соблюдать новые правила. На лиц, ответственных в их нарушении, можно будет наложить штраф в размере до 5 млн евро, компаниям может грозить штраф до 50 млн евро.

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Тэги: СОЦСЕТИ, КЛЕВЕТА, ЗАКОНОПРОЕКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]