Украина и Турция планируют увеличить товарооборот до $20 млрд

Премьер-министры Украины и Турции Владимир Гройсман и Бинали Йылдырым поставили цель увеличить объем товарооборота между двумя странами до $20 млрд.

Как сообщает во вторник пресс-служба Кабинета министров Украины, об этом шла речь на переговорах глав правительств двух стран в Анкаре во вторник.

Отмечается, что в 2016 году объем торговли между Украиной и Турцией превысил $3 млрд.

"Та работа, которую ведем сегодня по согласованию и подписанию соглашения о свободной торговле, должна привести к увеличению объемов торговли, а также должна упростить движение капитала, принять все необходимые решения для защиты наших инвестиций, что позволит нам повысить наш потенциал как с точки зрения промышленности, так и с точки зрения торговли", - цитирует слова В.Гройсмана пресс-служба Кабмина.

Украинский премьер предложил турецкому бизнесу активизировать работу на украинском рынке.

"Именно в инвестиционной сфере сегодня открываются наибольшие перспективы для дальнейшего экономического сотрудничества между Украиной и Турцией", - подчеркнул В.Гройсман.