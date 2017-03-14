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Дальнее зарубежье 14.03.2017 20:09

Украина и Турция планируют увеличить товарооборот до $20 млрд

Премьер-министры Украины и Турции Владимир Гройсман и Бинали Йылдырым поставили цель увеличить объем товарооборота между двумя странами до $20 млрд.

Как сообщает во вторник пресс-служба Кабинета министров Украины, об этом шла речь на переговорах глав правительств двух стран в Анкаре во вторник.

Отмечается, что в 2016 году объем торговли между Украиной и Турцией превысил $3 млрд.

"Та работа, которую ведем сегодня по согласованию и подписанию соглашения о свободной торговле, должна привести к увеличению объемов торговли, а также должна упростить движение капитала, принять все необходимые решения для защиты наших инвестиций, что позволит нам повысить наш потенциал как с точки зрения промышленности, так и с точки зрения торговли", - цитирует слова В.Гройсмана пресс-служба Кабмина.

Украинский премьер предложил турецкому бизнесу активизировать работу на украинском рынке.

"Именно в инвестиционной сфере сегодня открываются наибольшие перспективы для дальнейшего экономического сотрудничества между Украиной и Турцией", - подчеркнул В.Гройсман.

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Тэги: УКРАИНА, ТУРЦИЯ, ТОРГОВЛЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]