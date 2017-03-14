Британский премьер призвала главу шотландского правительства думать о единстве страны, а не о референдуме по независимости

Британский премьер-министр Тереза Мэй раскритиковала позицию первого шотландского министра Николы Старджен, добивающейся нового референдума о независимости Шотландии в 2018-2019 году, передает во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс (АП).

"Сейчас не время играть в политические игры и создавать неуверенность (в стране - ИФ). Настал момент для того, чтобы объединить нашу страну, уважать волю британского народа и подарить ему лучшее и светлое будущее и лучшую Великобританию", - сказала Т.Мэй, выступая перед депутатами палаты общин.

В свою очередь, Н.Старджен заявила, что именно власти Шотландии имеют право выбирать свой собственный путь.

"Решение вопросов, которые касаются даты проведения референдума и права на участие в нем, должны относиться к компетенции парламента Шотландии", - приводит АП слова шотландского первого министра.

Накануне стало известно, что второй референдум о независимости Шотландии от Великобритании может состояться в период с осени 2018 года по весну 2019 года.

В сентябре 2014 года в Шотландии уже проводился подобный референдум. Сторонники независимости проиграли, поскольку 55,3% шотландцев проголосовали против выхода Шотландии из состава Великобритании.