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Дальнее зарубежье 14.03.2017 20:25

Британский премьер призвала главу шотландского правительства думать о единстве страны, а не о референдуме по независимости

Британский премьер-министр Тереза Мэй раскритиковала позицию первого шотландского министра Николы Старджен, добивающейся нового референдума о независимости Шотландии в 2018-2019 году, передает во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс (АП).

"Сейчас не время играть в политические игры и создавать неуверенность (в стране - ИФ). Настал момент для того, чтобы объединить нашу страну, уважать волю британского народа и подарить ему лучшее и светлое будущее и лучшую Великобританию", - сказала Т.Мэй, выступая перед депутатами палаты общин.

В свою очередь, Н.Старджен заявила, что именно власти Шотландии имеют право выбирать свой собственный путь.

"Решение вопросов, которые касаются даты проведения референдума и права на участие в нем, должны относиться к компетенции парламента Шотландии", - приводит АП слова шотландского первого министра.

Накануне стало известно, что второй референдум о независимости Шотландии от Великобритании может состояться в период с осени 2018 года по весну 2019 года.

В сентябре 2014 года в Шотландии уже проводился подобный референдум. Сторонники независимости проиграли, поскольку 55,3% шотландцев проголосовали против выхода Шотландии из состава Великобритании.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ШОТЛАНДИЯ, РЕФЕРЕНДУМ, ПОЗИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]