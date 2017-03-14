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СНГ 14.03.2017 20:44

Начальники Генштабов РФ и Армении указали на необходимость взаимодействия стран СНГ по отражению террористических угроз

Государствам-участникам СНГ необходимо сформировать адекватные механизмы реагирования в условиях усиления угроз терроризма и нестабильности на границах, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на встрече со своим армянским коллегой Мовсесом Акопяном.

"В условиях усиления угроз терроризма и нестабильности на границах Содружества необходимы слаженные и энергичные действия по их отражению и тесное взаимодействие оборонных ведомств для формирования адекватных механизмов реагирования", - сказал В.Герасимов.

По его словам, такая возможность представится начальникам генеральных штабов оборонных ведомств государств - участников СНГ на Международной научно-практической конференции, посвященной военным аспектам противодействия терроризму по опыту боевых действий Вооруженных Сил Российской Федерации в Сирии.

"Важно, что в конференции примут участие все начальники генеральных штабов оборонных ведомств государств - участников СНГ. Мы готовы делиться опытом борьбы с международным терроризмом. Это будет очередным шагом в укреплении вооруженных сил наших стран и обеспечении как совместной, так и национальной безопасности", - заключил В.Герасимов.

В свою очередь М.Акопян подчеркнул, что данная конференция очень важна для Вооруженных сил Армении.

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Тэги: РОССИЯ, ГЕНШТАБ, АРМЕНИЯ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]