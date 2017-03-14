Начальники Генштабов РФ и Армении указали на необходимость взаимодействия стран СНГ по отражению террористических угроз

Государствам-участникам СНГ необходимо сформировать адекватные механизмы реагирования в условиях усиления угроз терроризма и нестабильности на границах, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на встрече со своим армянским коллегой Мовсесом Акопяном.

"В условиях усиления угроз терроризма и нестабильности на границах Содружества необходимы слаженные и энергичные действия по их отражению и тесное взаимодействие оборонных ведомств для формирования адекватных механизмов реагирования", - сказал В.Герасимов.

По его словам, такая возможность представится начальникам генеральных штабов оборонных ведомств государств - участников СНГ на Международной научно-практической конференции, посвященной военным аспектам противодействия терроризму по опыту боевых действий Вооруженных Сил Российской Федерации в Сирии.

"Важно, что в конференции примут участие все начальники генеральных штабов оборонных ведомств государств - участников СНГ. Мы готовы делиться опытом борьбы с международным терроризмом. Это будет очередным шагом в укреплении вооруженных сил наших стран и обеспечении как совместной, так и национальной безопасности", - заключил В.Герасимов.

В свою очередь М.Акопян подчеркнул, что данная конференция очень важна для Вооруженных сил Армении.