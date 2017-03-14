Азербайджанцы в Париже провели акцию в поддержку президента Алиева

Проживающие в Европе азербайджанцы во вторник провели в Париже акцию в поддержку президента Ильхама Алиева, сообщает Госкомитет по работе с диаспорой.
По данным комитета, в акции приняли участие более 400 человек.
А.Азизов
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