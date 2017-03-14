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Внешняя политика 14.03.2017 19:26

Азербайджанцы в Париже провели акцию в поддержку президента Алиева

Проживающие в Европе азербайджанцы во вторник провели в Париже акцию в поддержку президента Ильхама Алиева, сообщает Госкомитет по работе с диаспорой.

По данным комитета, в акции приняли участие более 400 человек.

А.Азизов

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Тэги: АЛИЕВ, ФРАНЦИЯ, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]