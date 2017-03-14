Саргсян вновь заявил о приверженности мирному разрешению карабахского конфликта

Ереван выступает исключительно за мирное решение конфликта, заявил президент Армении Серж Саргсянна встрече с преподавателями и студентами МГИМО во вторник.

При этом президент подчеркнул, что армянская сторона "не желает войны".

"Мы хотим решить эту проблему мирным путём с помощью сопредседателей Минской группы (ОБСЕ - ИФ)", - отметил С.Саргсян.