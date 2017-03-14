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Карабахский конфликт 14.03.2017 19:49

Саргсян вновь заявил о приверженности мирному разрешению карабахского конфликта

Ереван выступает исключительно за мирное решение конфликта, заявил президент Армении Серж Саргсянна встрече с преподавателями и студентами МГИМО во вторник.

При этом президент подчеркнул, что армянская сторона "не желает войны".

"Мы хотим решить эту проблему мирным путём с помощью сопредседателей Минской группы (ОБСЕ - ИФ)", - отметил С.Саргсян.

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Тэги: САРГСЯН, КАРАБАХ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]