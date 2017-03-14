Алиев надеется на активизацию Франции для урегулирования карабахского конфликта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассчитывает на активизацию деятельности Франции для урегулирования нагорно-карабахского конфликта.
И.Алиев во вторник в рамках официального визита во Францию провел встречу с председателем Национальной Ассамблеи Клодом Бартолоном, сообщает сайт главы государства.
«И.Алиев на встрече подчеркнул, что в результате нагорно-карабахского конфликта более 1 млн азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Он отметил, что Минская группа ОБСЕ 25 лет занимается урегулированием конфликта, но эти усилия остаются безрезультатными. Президент выразил уверенность, что Франция, как сопредседатель МГ ОБСЕ, активизирует свои усилия для урегулирования конфликта», - отмечается в информации.
В свою очередь, К.Бартолон подчеркнул, что Франция прилагает усилия для мирного урегулирования карабахского конфликта.
И.Алиев также пригласил К.Бартолона посетить с визитом Азербайджан.
А.Азизов
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