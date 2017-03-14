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Дальнее зарубежье 14.03.2017 23:35

Тиллерсон заявил, что США могут выйти из Совета по правам человека ООН в случае его отказа от реформ

Совет по правам человека (СПЧ) ООН должен провести существенные внутренние реформы, в противном случае США могут выйти из этой структуры, цитирует газета "Форин полиси" заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона во вторник.

"Учитывая, что это, может быть, единственная подобного рода организация, приверженная отстаиванию человеческих прав, Совету по правам человека ООН требуется существенная реформа для того, чтобы мы (США - ИФ) продолжали входить в ее состав", - заявил он в ответе на письмо от девяти некоммерческих организаций, направленное ему в феврале.

Р.Тиллерсон отметил, что США "продолжают оценивать эффективность его (СПЧ ООН - ИФ) работы".

"Если они не проведут такие реформы, мы собираемся поставить под вопрос целесообразность нашего членства", - добавил он.

Издание, к которому попало в распоряжение письмо госсекретаря США, отмечает, что Вашингтон ставит под сомнение возможность продолжить членство в организации наряду со странами, где регулярно фиксируются нарушения прав человека. Среди таких стран Р.Тиллерсон приводит Китай, Саудовскую Аравию и Египет.

В Совет по правам человека ООН входят 47 государств.

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Тэги: США, ООН, ПРАВА, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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