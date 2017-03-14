Тиллерсон заявил, что США могут выйти из Совета по правам человека ООН в случае его отказа от реформ

Совет по правам человека (СПЧ) ООН должен провести существенные внутренние реформы, в противном случае США могут выйти из этой структуры, цитирует газета "Форин полиси" заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона во вторник.
"Учитывая, что это, может быть, единственная подобного рода организация, приверженная отстаиванию человеческих прав, Совету по правам человека ООН требуется существенная реформа для того, чтобы мы (США - ИФ) продолжали входить в ее состав", - заявил он в ответе на письмо от девяти некоммерческих организаций, направленное ему в феврале.
Р.Тиллерсон отметил, что США "продолжают оценивать эффективность его (СПЧ ООН - ИФ) работы".
"Если они не проведут такие реформы, мы собираемся поставить под вопрос целесообразность нашего членства", - добавил он.
Издание, к которому попало в распоряжение письмо госсекретаря США, отмечает, что Вашингтон ставит под сомнение возможность продолжить членство в организации наряду со странами, где регулярно фиксируются нарушения прав человека. Среди таких стран Р.Тиллерсон приводит Китай, Саудовскую Аравию и Египет.
В Совет по правам человека ООН входят 47 государств.
Алиев надеется на активизацию Франции для урегулирования карабахского конфликта
Саргсян вновь заявил о приверженности мирному разрешению карабахского конфликта
Азербайджанцы в Париже провели акцию в поддержку президента Алиева
Украина и Азербайджан готовы углублять сотрудничество в торгово-экономической сфере - президент Порошенко
SOCAR в январе-феврале сократила добычу газа на 9%
Российские туристы активно бронируют Турцию и Грецию вместо российских курортов
Facebook запретил разработчикам использовать данные о пользователях для слежки
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 человека – МВД
Посол Израиля и глава ИВ Хачмазкого района Азербайджана обсудили сотрудничество в сфере туризма
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Я в восторге от Азербайджанской кухни – посол Латвии в Баку
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Cross Caspian Oil and Gas Logistics LLC стал спонсором Caspian Energy Forum Baku – 2017
В Азербайджане продолжаются празднования Международного женского дня. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»