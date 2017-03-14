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Дальнее зарубежье 14.03.2017 23:46

В Варшаве эвакуировали 300 человек после взрыва у здания МИД Польши

Не менее 300 человек эвакуировали из министерства иностранных дел Польши в Варшаве после того, как возле здания прогремел взрыв, сообщает во вторник газета "Газета Выборча".

По данным издания, травмы получили два человека, их госпитализировали.

Взрыв произошел в одном из автомобилей, который перевозил газовые баллоны.

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Тэги: ПОЛЬША, МИД, ВЗРЫВ, ЭВАКУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]