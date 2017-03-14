В Варшаве эвакуировали 300 человек после взрыва у здания МИД Польши

Не менее 300 человек эвакуировали из министерства иностранных дел Польши в Варшаве после того, как возле здания прогремел взрыв, сообщает во вторник газета "Газета Выборча".

По данным издания, травмы получили два человека, их госпитализировали.

Взрыв произошел в одном из автомобилей, который перевозил газовые баллоны.