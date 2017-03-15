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Карабахский конфликт 15.03.2017 07:33

Переговоры по Карабаху должны быть возобновлены - Олланд

Президент Франции Франсуа Олланд заявил о необходимости возобновления переговоров для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.

"Мы говорили о карабахском вопросе и отметили, что существующий статус-кво неприемлем. Риски имеются, мы убедились в этом в апреле минувшего года, когда произошел инцидент (в зоне конфликта – ИФ)", - сказал Ф.Олланд в Париже на совместном заявлении для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Мы хотим возобновления переговоров. Как сопредседатель Минской группы, хотим, чтобы и другие сопредседатели – США и Россия внесли вклад в этот процесс. Мы считаем, что параметры известны, и можно найти путь решения этого затянувшегося конфликта", - добавил Ф.Олланд, слова которого приводит сайт президента Азербайджана.

И.Алиев, в свою очередь, отметил, что Франция, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, прилагает усилия для урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. "Мы высоко оцениваем эти усилия. В частности, хочу отметить встречу, проведенную мною в конце 2014 года в Елисейском дворце с президентом Армении. Это была очень конструктивная и позитивная встреча. К сожалению, после этой встречи в переговорном процессе наблюдался определенный застой", - отметил он.

Президент подчеркнул, что Азербайджан хочет скорейшего решения вопроса на основе норм и принципов международного права. "Армения уже много лет оккупирует признанные международным сообществом азербайджанские земли. Оккупирует Нагорный Карабах и прилегающие к нему семь регионов. Из этих регионов изгнано все азербайджанское население, сотни тысяч людей. Там разрушены вся инфраструктура и здания. Миссии ОБСЕ по изучению фактов дважды посетили оккупированные земли и отразили это в своих докладах. Совет Безопасности ООН принял в связи с конфликтом четыре резолюции, в которых открыто указывается, что армянские силы незамедлительно и безоговорочно должны быть выведены с оккупированных земель. Эти резолюции были приняты в начале 1990-х годов. Армения, как видно, не склонна выполнять данные резолюции", - отметил он.

И.Алиев добавил, что на данном этапе нужно, как можно скорее, возобновить переговоры. "Армения не должна уклоняться от переговоров. Как отметил президент Олланд, статус-кво неприемлем. Президенты стран-сопредседателей Минской группы – Франции, России и Америки неоднократно заявляли, что статус-кво неприемлем. Мы говорим то же самое, хотим скорейшего изменения статус-кво и прекращения конфликта, чтобы в нашем регионе был обеспечен мир, и азербайджанские переселенцы могли вернуться на родные земли", - сказал президент Азербайджана.

А.Азизов

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Тэги: ОЛЛАНД, КАРАБАХ, МНЕНИЕ


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