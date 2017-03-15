Алиев и Олланд отмечают высокий уровень экономических и политических отношений между Баку и Парижем

Президент Франсуа Олланд выразил удовлетворение уровнем развития экономических и политических отношений между Францией и Азербайджаном.

"Прежде всего, должен сказать, что между Азербайджаном и Францией налажены хорошие связи во многих областях, в частности, в политической сфере. Нам известна роль Азербайджана в области проведения переговоров со всеми партнерами в регионе и за его пределами", - сказал Ф.Олланд в Париже на совместном заявлении для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По его словам, французские компании в настоящее время активно работают в Азербайджане. "Мы стараемся, чтобы наши компании вкладывали инвестиции в эту страну, подписав контракты, обеспечивали население всем необходимым. Очень рад, что между господином Алиевым и членами MEDEF состоялись плодотворные обсуждения", - отметил он.

Ф.Олланд добавил, что на переговорах с президентом Азербайджана обсуждались возможности сотрудничества в области окружающей среды. "Для претворения в жизнь Парижского соглашения мы должны проводить обмен экспертами и решить несколько экологических проблем – с помощью инфраструктуры, возобновляемой энергии и всеми средствами, полезными для окружающей среды. Мы также хотим налаживания прочных связей между двумя странами в области государственных услуг, с тем, чтобы применять благодаря этому инновации во всех сферах. Между Азербайджаном и Францией действует такая концепция, что новые технологии – цифровые технологии должны служить экономическому развитию", - подчеркнул он.

Французский президент выразил удовлетворение расширением связей в области образования.

"Еще хочу отметить начало переговоров между Азербайджаном и Европейским Союзом (для подписания соглашения о стратегическом партнерстве – ИФ). Мы желаем достижения поставленных целей. Европа приступила к этим переговорам в рамках Восточного партнерства, и Франция с самого начала поддерживает их", - сказал Ф.Олланд.

И.Алиев, в свою очередь, отметил наличие обширной двусторонней повестки. "Вчера (в понедельник - ИФ), находясь в MEDEF, я еще раз увидел большой взаимный интерес. Наши экономические связи развиваются. Французские компании вложили в экономику Азербайджана инвестиции, превышающие $2 млрд, и принимают участие во многих важных проектах в Азербайджане. Французские компании поддерживают нас в развитии космической промышленности Азербайджана. Одновременно реализуются проекты в области городского транспорта, транспорта, инфраструктуры, воды, питьевой воды, экологические проекты и пр. Мы очень довольны этим сотрудничеством", - подчеркнул он.

Глава государства отметил успешное сотрудничество и в гуманитарной сфере. "Хочу подчеркнуть, что сразу после решений, принятых нами с президентом Олландом, стали реализовываться проекты. Мы видим это на примере Французско-азербайджанского университета. В короткий срок – спустя несколько месяцев после принятия решения университет распахнул свои двери перед студентами. К университету есть огромный интерес", - добавил он.

"Мы очень активно сотрудничаем и во всех остальных сферах. Президент отметил, что связи между Европейским Союзом и Азербайджаном имеют большое значение. В минувшем месяце был дан старт переговорам по новому соглашению о партнерстве с Европейским Союзом. Страны ЕС являются нашими основными торговыми партнерами. Подавляющее большинство нашей продукции экспортируется в Европу, кроме того, Европейский Союз является крупнейшим инвестором в Азербайджане. Мы реализуем различные проекты, в числе которых хочу особо отметить Южный газовый коридор. Этот стратегический газопровод, строящийся по инициативе Азербайджана, внесет свой вклад в энергетическую безопасность Европы", - сказал И.Алиев.

А.Азизов